Najboljši fončki v letu 2016

Novo leto se bliža in v tem času marsikdo podleže marketinškim prijemom operaterjev mobilne telefonije in trgovcev ter si privošči nov telefon. No, priznati je treba, da znajo biti nekatere akcije res mamljive. Odkar se v našem časopisu ukvarjamo s tehnološkimi igračkami, pardon, pametnimi telefoni, se je nabralo kar nekaj naprav, ki se jih spodobi omeniti ob koncu leta.

Klasični zgornji razred



Za tradicionalne kupce Samsungovih in Applovih vrhunskih telefonov niti ni neke večje dileme: galaxy S7 in S7 edge ter iphone 7 so odlični telefoni, pri čemer pa moramo priznati, da je Samsung trenutno korak pred Applom, saj si poleg zmogljivega procesorja, odlične kamere, super zaslona in vzdržljivosti baterije upa pokazati tudi kaj novega, kot je zakrivljen zaslon. Pa še spomin se da razširiti. Apple po predstavitvi iphona 6 pred dvema letoma v bistvu ni pokazal nič novega, razen tega, da je sedmica izgubila izhod za slušalke. Uf, res radikalno... Dve kameri smo že videli in v primerjavi z enookim iphonom ne prinašata velikanske izboljšave. Pravzaprav je še največja novost pri sedmici njena vodoodpornost. Pa še ta je Applovsko zaguljena: telefon naj bi sicer preživel pol ure meter in pol pod vodo, a če pri tem crkne, garancija ne velja več.

Kitajski izzivalec



Kitajski Huawei, ki se je v borih šestih letih prebil na tretje mesto med proizvajalci pametnih telefonov, je letos predstavil najmanj dva odlična in zanimiva telefona. Prvi je P9, ki ga odlikuje dvojna kamera (barvna in črno-bela), razvita v sodelovanju s slovito nemško fotografsko družbo Leica, drugi pa prestižni model mate 9, ki bo zdaj zdaj na voljo tudi pri nas in s katerim Huawei po zmogljivostih, izdelavi pa tudi ceni stopa na prste iphonu 7 ter galaxyju S7 edge. Ker gre za fablet s 5,9-palčnim zaslonom, ki bi bil neposredna konkurenca notu 7, si Kitajci ob notovi kruti usodi verjetno veselo manejo roke. A mate 9 je precej drag, saj konkurira najboljšim. P9 je odličen nakup, kar se tiče razmerja med zmogljivostjo, videzom, uporabnostjo in ceno, pa še odlične fotografije dela, res pa je, da mu v zelje skače bratski honor 8, ki je zelo podoben dvooki telefon, le da je še za kakšnega stotaka cenejši.

Kaj pa preostali?



Zelo simpatičen se mi je zdel tajvanski HTC 10, ki je po zmogljivostih v samem vrhu, osebno pa sta mi bila všeč njegova brušena aluminijasta industrijska oblika ter konkreten in prijeten občutek v roki. LG-jevega modela G5, žal, nisem preizkusil, ker se je testnemu primerku menda zgodilo nekaj hudega, X-cam me ni ravno prepričal, Motorolini novinci (ki so pod okriljem Lenova) pa še niso priromali do redakcije. Za ljubitelje playstationa in dobrega zvoka bi prišla v poštev kakšna Sonyjeva xperia x, saj se lahko prek nje igra igre s playstationa 4, res pa je, da sonyji že tradicionalno niso ravno najcenejši. Huawei je letos predstavil tudi svež srednji razred telefonov, imenovan nova, z dobrimi zmogljivostmi, druge boljše kitajske znamke, kot sta Xiaomi in OnePlus, pa je pri nas precej težko dobiti.

In tisti malo cenejši?



Med cenovno dostopnejšimi modeli bi lahko izpostavil huawei P9 lite, ki kljub nekoliko manj zmogljivi notranjosti v primerjavi s P9 vseeno gladko deluje in še dobro je izdelan, pa tudi kakšna honor 7 ali 7 lite nista od muh (vsi so opremljeni z odličnim čitalnikom prstnih odtisov). Od cenejših me je prijetno presenetil tudi Samsungov J7, ki je imel sicer manj ločljiv, a vseeno barvit zaslon, ponašal pa se je z odlično baterijo, medtem ko je bil lenovo K5 note sicer prav sposoben in ugoden telefon (nižjega) srednjega razreda, a kaj ko je precej dolgočasen in plastičen na otip, pa še zaslon je precej občutljiv za praske. Zanimiv bi znal biti tudi HTC-jev srednjecenovni model desire 10 lifestyle, a mi ga do zaključka redakcije še ni uspelo do konca preizkusiti.