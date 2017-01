Najbolj priljubljene aplikacije in igre

Pametni telefoni bi bili čisto navadni obtežilniki za papir, če ne bi imeli vseh tistih aplikacij, s katerimi ljudje tako radi zapravljamo čas. Aplikacije za družabna omrežja, takojšnje komuniciranje (brezplačno preko wi-fija, seveda), urejevalniki fotografij, zemljevidi in navigacija, programčki za predvajanje glasbe in videa ter igrice.



Top iphone



Med dvema milijonoma aplikacij, ki so na voljo v Applovi spletni trgovini App Store, so si uporabniki operacijskega sistema ios največkrat naložili aplikacijo za družabno omrežje snapchat, ki uporabnikom omogoča komuniciranje prek slik in besedila. Na drugem mestu je aplikacija za takojšnje sporočanje facebook messenger, na tretjem pa veleuspešna mobilna igra pokemon go. Nato si sledijo še fotografsko družabno omrežje instagram, videoportal youtube, Googlovi zemljevidi, spletni radio pandora, filmski in televizijski servis netflix ter glasbeni servis spotify.

PC in konzole V svetu videoiger za osebne računalnike in konzole je v lanskem letu kraljevala prvoosebna streljačina battlefield 1, v kateri se igralec potopi v mesarsko klanje prve svetovne vojne. Drugo mesto je zasedel ameriški nogomet madden NFL 17, medtem ko ima minecraft že tradicionalno močan položaj v svetu »resnih« iger in je lani zasedel tretje mesto. Na četrtem mestu je akcijska arkada lego star wars: the force awakens, peto pa sta zasedla odvrtka serije pokemon s podnaslovoma sun in moon. Na šestem mestu je tretji del mafie, sedmo mesto zaseda arkadna pustolovščina ratchet &clank, na osmem je fantazijski rpg the elder scrolls V: skyrim, deveto mesto pripada pretepačini street fighter V, deseto pa nogometni simulaciji fifa 17.



To je bil seznam brezplačnih aplikacij za ios, kjer prevladujejo aplikacije za obiskovanje družabnih omrežij, pri plačljivih pa je izbor malce pestrejši, saj je na prvem mestu zabavni kviz heads up!, sledi pa mu face swap live, aplikacija, ki v realnem času zamenja obraz na fotografiji ali videoposnetku. Na tretjem mestu je graditeljska igra minecraft: pocket edition.



Top android



Google je predstavil nekoliko drugačne lestvice naj programja leta 2016. Med najbolj priljubljenimi aplikacijami so aplikacija za izmenjavo obrazov face changer 2, urejevalnik fotografij lumyer, spletni podcast radio castbox, tipkovnica emoji keyboard pro in »urejevalnik« fotografij MSQRD, s katerim človeškemu obrazu damo živalsko podobo.



Med najbolj zaželenimi igrami so kajpak pokemon go, realnočasovna večigralska strategija clash royale, motociklistična dirkalščina traffic rider, večigralska igra slither.io, pri kateri nadzorujemo črva in se ne smemo dotakniti nasprotnikov, ter nogometna simulacija dream league soccer.