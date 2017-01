Na preizkusu: Motorola Moto Z, modularni mobilnik

Do metra in pol diagonale!

Preizkusili smo enega sodobnejših mobilnikov na slovenskem trgu, Moto Z, z dodatki, ki ga spremenijo v boljši fotoaparat - ali celo projektor!

Android za puriste

Moto Z je hecen tič: je izdelek znane firme Motorola, ki jo je še pred kratkim v svojem portfelju razvijal Google, nato pa prodal kitajskemu Lenovu. Rezultat je vrhunski mobilnik, ki je verjetno še iz lastništva Googla podedoval filozofijo minimalizma: na njem teče android v neokrnjeni različici in z Googlovimi aplikacijami. To je lahko le dobro, saj ni hujšega kot zagnati nov mobilnik in ugotoviti, da je proizvajalec nanj nametal sto-in-eno aplikacijo, ki je seveda ne boste nikoli potrebovali, ne boste pa je mogli izbrisati.

S tehnikalijami vas ne bomo posebej obremenjevali: vedeti je treba le to, da je Motorola pri izdelavi uporabila vse najsodobnejše tehnologije. Precej verjetno je torej, da je ta mobilnik po strojnih zmogljivostih boljši od vašega nekaj let starega prenosnika. Na njem teče najnovejša, 7. različica Androida. Odlično, če pomislimo, da veliko drugih zvenečih znamk najnovejšega androida še ni znalo pripeljati h kupcem. Izkušnja z androidom je na Moto Z torej odlična: nameščeno je vse, a ničesar preveč; od osnovnih aplikacij do navigacije. Launcher (iščemo primerno slovensko besedo zanj) je tudi Googlov; vsak izkušen androidni maček pa si bo sistem tako ali tako prilagodil svojim željam.

Enako debel (tanek) kot svinčnik

O androidu torej ne bomo izgubljali besed, posvetimo se raje telefonu kot napravi. Prvi vtis: hudimano je tenek. Približno toliko meri v višino kot je debel svinčnik (primerjava na fotografiji). To je sicer fino in lepo, a ne bi stavil, da bi mobilnik z lahkoto prenesel kako stotnijo kilogramov, če bi ga slučajno pozabili v žepu na zadnji strani hlač in se nato z vso težo zavalili v fotelj. Ga je pa zato užitek držati v rokah. Namestiti je treba le kak silikonski ovitek, sicer vam zaradi gladke plastike in tankosti lahko hitro spolzi iz rok.

Kje so časi manjših zaslonov?

Zaslon v diagonalo meri 5,5 palca (14 cm), kar je za naš okus preveč. Kje so časi, ko smo znali naokoli hoditi z manjšimi napravami, ki nam niso molele iz plitvih žepov na kavbojkah in nas tiščale, ko smo sedeli? Očitno proizvajalci androidov tovrstnih moledovanj ne slišijo, saj je nemogoče dobiti sodoben, z vrhunsko elektroniko napolnjen mobilnik, ki bi meril kakšne tri centimetre manj v diagonalo. Proizvajalec se oddolži z zaslonom, ki zmore prikazati ločljivost 1440p, kar je boljše od polne HD ločljivosti. Povedano po domače: verjetno vaš domači televizor ne zna prikazati toliko pik kot zaslon tega mobilnika.

Aparat je več kot očitno pripravljen na dobo navidezne resničnosti, kjer šteje vsaka posamezna pika. In res – najnovejša tehnologija, ki poganja Googlovo vizijo VR-ja, Daydream, je na napravi že nameščena. A je, hudimana, nismo mogli preizkusiti, ker nimamo primerne čelade zanjo. Deluje pa zadeva tudi na navadnem cardboardu, le kakovost je temu primerno slabša. Nasvet: če se boste resno ukvarjali z VR, si iz tujine naročite Daydream čelado. Menda so poceni. Za igračkanje pa bodo dovolj kartonasta očala. Če jih nimate in ste naročnik Slovenskih novic, nas kontaktirajte in bomo kakšna poiskali ter vam jih poslali.

Adijo, stari dobri analogni priključek za slušalke

Menjava tehnologij s sabo prinese eno slabo lastnost: tako kot vsi novejši zmogljiveži tudi Moto Z uporablja USB priključek tipa C, "pozabili" pa so vgraditi stari dobri vhod za navadne slušalke (je pa v škatli adapter, tako da boste muziko še lahko poslušali na vaših starih slušalkah). Očitno se bo treba modernizirati, vse vaše staro kablovje iz časov micro USB priključkov pa lahko vržete v koš. Se boste pa prej ali slej morali odpraviti v trgovino po nov USB kabel. Motorola ga namreč ne daje zraven. Dobite sicer polnilec, a gre za fiksno povezan električni priključek s kablom. Tega tako ne morete uporabiti za, denimo, powerbanke ali povezavo telefona z računalnikom.

Moto Mods: nadgradnja telefona z dodatki kot lego kocke

Dovolj bodi besedičenja o telefonu. Gotovo vas zanima tisto, kar Motorolo zares razlikuje od vseh Samsungov, Huaweijev in ostalih androidnih napravic tega sveta. Imenujejo se Moto Mods; gre za linijo dodatkov za telefon, s katerimi boste lažje živeli. Nataknete jih enostavno na zadnjo stran telefona. Še celo nohtov si pri tem ne boste polomili, saj telefon in dodatek skupaj držijo magneti. Ko na telefon nataknete nekaj novega, bo sistem dodatek prepoznal in vam ponudil kratek uvod, kako ga uporabljati.

Trenutno so na voljo:

- Projektor, s katerim na zid projecirate karkoli pač želite. Idealna uporaba: ste na vikendu in brez televizije, pa bi radi pogledali kak romantičen film. Na telefon namestite Netflix, katero od aplikacij vašega ponudnika TV-programov ali preprosto poiščite kaj zabavnega na youtubu – in že imate instant kino na dosegu roke. Dodatek smo imeli priložnost preizkusiti in deluje zelo všečno. Brez težav lahko ustvarite sliko velikosti solitnega TV-aparata, poskrbeti pa morate za čim temnejše okolje. Čez dan namreč ne boste kaj dosti videli. Zvečer, ob soju sveč, pa akcija! Še to: projektor ima lastno baterijo, zato pazite, da bo ta napolnjena.

- (Boljši) fotoaparat. Nanj se je podpisal slavni proizvajalec profesionalnih fotoaparatov Hasselblad. Z veliko verjetnostjo lahko rečemo, da bo to vaš prvi in edini Hasselbladov fotoaparat. Pod 10.000 evri (ja, deset jurji!) samostojnega Hasselblada namreč ne boste dobili. No, tale njihov dodatek stane »le« okoli 300 evrov. In kaj zna? Fotografirati, pri čemer vaše fotografije (končno!) ne bodo izgledale kot tipične telefonske umetnine, ampak zaresne fotke kot bi jih posnel malo boljši trotelfoto. V pomoč je 10x optična povečava z optičnim stabilizatorjem in prava pravcata ksenonska bliskavica. Torej boste lahko slikali tudi ponoči. Naša edina zamera: telefon je s tem dodatkom precej težek in debel, zato ga prav gotovo ne boste imeli nameščega non stop. No, za družinski izlet v naravo bo odličen. A pozor: če že imate dober trotelfoto (to ni tak za 100 evrov), ga obdržite. Nakup tega dodatka se splača samo v primeru, če klasičnega kakovostnega fotoaparata nimate.

- Zvočniki: z njimi boste popestrili naslednjo žurko ali avtobusno potovanje. Dodatek je Motorola razvila skupaj z JBL-jem, kar je (najbrž?) garant za dober zvok. Nismo pa ga uspeli preizkusiti, zato samo povemo, da to čudo tudi obstaja.

- Dodatna baterija: posebne filozofije tu ni. Če je naš Moto Z brez težav zdržal en dan resne uporabe – to pomeni, da smo ga zapregli okoli 7h zjutraj in na polnilec vrnili okoli 22h, naj bi s pomočjo dodatne baterije avtonomijo aparata precej povečali. Koliko, bomo lahko ocenili, ko dodatek dobimo v svoje kremplje.

Končno mnenje: Moto Z spada med najboljše androidne telefone ta hip. Temu primerna je tudi cena: telefon brez dodatkov stane več kot 600 evrov oziroma vsaj 24x18 evrov pri Simobilu oziroma 24x23 evrov pri Telekomu. Uporabni dodatki, na primer projektor ali fotoaparat, stanejo nadaljnjih 300 evrov (za vsakega). Zato je jasno, da kupci na ta telefon ravno ne bodo čakali v vrsti od ranega jutra. Vendar – če vam je vezava pri operaterju že potekla in iščete novega vrhunskega androida, lahko Moto Z brez zadržkov priporočimo. Pri operaterju povprašajte še za dodatke, saj jih nekateri ponujajo z akcijskim, 50-odstotnim popustom.

Testna fotografija s Hasselbladovim foto nastavkom

nastala je v temačnem okolju predstave v Cankarjevem domu. Uporabljena je bila 10x optična povečava, brez stojala in brez bliskavice.