Mojster povečave

Kljub čedalje boljšim kameram na pametnih telefonih, ki so segmentu kompaktnih fotoaparatov zadale precejšen udarec, se velika imena fotoindustrije ne dajo in vsako leto predstavijo vrsto novih modelov. Eden izmed njih je Nikonov hibridni fotoaparat coolpix B700, za katerega je v naših logih treba odšteti nekaj manj kot 500 evrov.

Polprofesionalček



Nikon coolpix B700, tako imenovani hibridni fotoaparat, ki je nekje med kompaktnim in zrcalno-refleksnim fotoaparatom, je namenjen tistim ljubiteljem fotografije, ki bi radi imeli nekaj več od malega kompaktneža, niso pa se pripravljeni spustiti v precej dražje vode (pol)profesionalnih fotoaparatov. Aparat je še vedno precej kompakten, a lepo sede v roko, poleg 7,5-centimetrskega premičnega zaslona (da, tudi za selfieje) pa ima tudi dobro »klasično« iskalo z enako količino pik kot glavni zaslon (921.000), da pa se prilagoditi tudi dioptrijo. Največja velikost slike je 20 megapikslov v formatih jpg in raw, zajema tudi video v 4K UHD-formatu, zvok pa snema v stereotehniki. Sposoben je narediti pet posnetkov v sekundi, najvišja hitrost zaslonke pa je 1/4000 sekunde, kar je primerno tudi za najhitrejše ekstremne športe. Le hitro spominsko kartico je treba imeti.

Megazoom



Največja prednost B700 je njegov gigantski 60-kratni zoom, ki se razteza od goriščne razdalje 4,3 do 258 milimetrov, kar bi v klasičnem (filmskem) formatu 35 mm pomenilo razpon od širokokotnih 24 milimetrov do supertele 1440 milimetrov. V praksi to pomeni, da si podrobnost, ki jo pri širokokotnem pogledu komaj vidimo, približamo tako močno, da lahko, denimo, s sto metrov oddaljene oglasne deske beremo posamezne oglase. Edina težava je tresenje slike pri tako močni povečavi, tako da je za tovrstno fotografiranje priporočljivo imeti stojalo, sicer že drobcen premik fotoaparata v roki pomeni, da se nam slika zamakne za več metrov. Na srečo ima fotoaparat učinkovit optični in elektronski stabilizator slike, s katerim kljub drhteči roki lahko naredimo oster posnetek.

V sredini fotografije se komaj vidi oglasna deska, pri največji povečavi pa se oglasi preberejo brez težav. Foto: Staš Ivanc

Kompakten in zmogljiv



Nikon B700 se je sposoben prek bluetootha ali wi-fija brezžično povezati z računalnikom, tablico ali pametnim telefonom, pri čemer uporablja svojo aplikacijo snapbridge, s katero lahko že med fotografiranjem prenašamo slike v napravo, žal pa ima v praksi (vsaj na androidu) nekaj težav s prenosi. A to bo že rešil kakšen popravek aplikacije. Baterija zdrži okoli 350 posnetkov – brez brezžične povezave, seveda. Čeprav tehta dobrega pol kilograma, se ga da brez težav dlje držati v roki. Še največji slabosti sta odsotnost nastavka za zunanjo bliskavico, tako da smo obsojeni na uporabo vdelane, in neodpornost za vodo in prah, kar pomeni, da je treba biti v slabših vremenskih razmerah previden. Poleg tega nima vhoda za zunanji mikrofon niti izhoda za slušalke. A za to ceno res ne more imeti vsega.

Fotoaparat nikon coolpix B700 Foto: Marko Feist