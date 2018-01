Mobilni hifi

LG je z modelom G6 na začetku lanskega leta začel brezrobno revolucijo. Vsak proizvajalec, ki da kaj nase, ima v ponudbi telefon z zelo tankimi robovi in ožjim zaslonom, pri čemer zaslon pokriva že skoraj celotno površino sprednje strani aparata. Stvar se je tako prijela, da zasloni z razmerjem stranic 18:9 niso le domena višjega razreda, ampak se jih da dobiti že za 200 evrov. No, V30 ne spada mednje, saj gre za vrhunski telefon z vrhunskimi zmogljivostmi in tudi vrhunsko ceno. V prosti prodaji je treba zanj odšteti žmohtnih devet stotakov. Ampak takšnih cen smo zdaj, žal, že vajeni.



Velezaslon

LG V30 se postavlja z velikim šestpalčnim zaslonom, a telefon je prav zaradi dodatne zaobljenosti in razmerja 18:9 lažje držati v roki kot kateri 5,5-palčni model s klasičnim razmerjem 16:9. In zaslon je zdaj še boljši kot pri G6, saj so se poslovili od klasičnih tekočih kristalov in presedlali na zaslon oled, kar pomeni, da se osvetljuje vsaka pika posebej, kar prinaša pravo črnino, žive barve in lepe kontraste. Zaslon s 1440 krat 2880 pikami daje res ostro in lepo sliko, ki jo pospremijo še odlične v-ušesne slušalke znanega danskega proizvajalca hifi opreme visokega razreda Bang & Olufsen, na hifijevski ravni pa je tudi digitalno-analogni pretvornik zvoka (DAC) za avdioizhod. Morda je tako kakovostna oprema že kar malce prehuda za mobilnik, saj ljudje na telefonih po navadi ne poslušamo zvočnih posnetkov v najvišjih možnih ločljivostih, ampak pretežno močno kompresirane zvočne zapise, kakršen je mp3.

Velik zaslon, odlična slika in vrhunski zvok so glavni aduti V30.

Huda žverca

V notranjosti se skriva trenutno najmočnejši Qualcommov osemjedrni procesor snapdragon 835 v navezi s 4 GB delovnega pomnilnika in 64 GB shrambe. To pomeni, da bo telefon še nekaj let brez težav poganjal vse aplikacije in najzahtevnejše igrice, ki so odličen kazalnik njegove zmogljivosti. Baterija s kapaciteto 3300 mAh poskrbi, da aparata ni treba polniti čez dan oziroma lahko zdrži tudi dva dneva normalne uporabe, baterija pa se tudi hitro napolni. V30 se ponaša z odlično dvooko glavno kamero, ki je zdaj še malce bolj svetlobno občutljiva, ima pa tudi optični stabilizator slike, da o širokih kotih zajema niti ne govorimo. V bistvu je kar težko narediti slab posnetek. Le prednja kamera ima le pet megapikslov, a za kaj drugega kot za selfieje je niti ne bomo uporabljali.



Dobro, a drago

Kaj sploh še lahko dodamo? LG V30 je vodoodporen, ima hiter čitalnik prstnih odtisov, ki služi tudi kot tipka za vklop/izklop. simetrični vtič usb c, klasični izhod za slušalke, prostor za spominsko kartico pa še za oči (in baterijo) prijetni "temni" način ima (najdemo ga v temah pod imenom high contrast). V bistvu mu prav nič ne manjka. No, če se pošalimo, dejansko mu "manjka" nekaj gramov, saj spada med lažje telefone te velikosti. Tudi nadgradnja na novo različico operacijskega sistema android oreo naj bi prišla kmalu, a že z različico 7.1.2 deluje odlično. Edina slabost, ki bi jo lahko omenili, je visoka cena. A tudi primerljiva konkurenca se giblje v teh sferah, tako da mu tega niti ne moremo očitati.