Melania Trump je postala flotus

Ste opazili, da nekateri za predsednika uporabljajo nadimek potus, za prvo damo pa flotus? Potus pomeni President Of The United States (predsednik ZDA), medtem ko je flotus krajšava za First Lady Of United States (prva dama ZDA). Omenjena nadimka oba uporabljata na Twitterju.

Prejšnja lastnika sta bila Barack in Michelle Obama, zdaj pa že pripadata zakoncema Trump. Število sledicev se iz sekundo v sekundo veča: ob pisanju tega članka, 18.49, jih je Donald imel 3,82 milijona, Melania pa 32.000. Noben od njiju še ni čivknil ...