Med mobilniki in hladilniki

V nemški prestolnici se je ta teden končal največji evropski tehnološki sejem, na katerem so vodilni svetovni proizvajalci potrošniške elektronike, komunikacij in bele tehnike predstavili svoje novosti. Poleg veterana Gorenja so slovenske barve zastopali še Status (gospodinjski pripomočki), Strips (rešitve s področja elektronike), Šumer (razvoj delov za gospodinjske naprave) in Dynamix (sesalniki).



Če pogledamo globalne proizvajalce, je letošnja IFA minila v znamenju navidezne in obogatene resničnosti, velik poudarek – vsaj pri pametnih telefonih in nosljivih napravicah – pa je bil na vodoodpornosti, saj je kar nekaj velikih imen predstavilo svoje izdelke, ki se ponašajo s standardom IP68, kar naj bi pomenilo, da je naprava popolnoma odporna proti prahu, v vodi pa zdrži do pol ure oziroma prenese največjo globino poldrugi meter.



Drugačna resničnost



Tehnološki velikani, kot so Samsung, Qualcomm, Acer in Zeiss, so se pridružili Facebooku (oculus rift), HTC (vive) in Sonyju (playstation VR) in prikazovali napredek na področju navidezne resničnosti. Medtem ko navidezna resničnost doživlja pravo eksplozijo, je obogatena resničnost še v zgodnejših fazah razvoja. A globalni uspeh Nintendove mobilne igre pokemon go je pokazal, da se da tudi z običajnim pametnim telefonom brez drage in štoraste dodatne opreme z zanimivo idejo narediti veliko. Verjetno bomo čez nekaj let na tovrstnih sejmih videli veliko več aplikacij, ki bodo temeljile na obogateni resničnosti.



Telefonijada



Ker se Apple ne udeležuje tovrstnih sejmov, saj svoje novosti predstavi na lastnih dogodkih, so pozornost lahko prevzela druga imena mobilniške industrije. Japonski Sony je predstavil novi premium pametni telefon xperia xz, ki se ponaša z menda izjemno kamero in 5,2-palčnim zaslonom, ter manjšo in cenejšo različico xperia x compact. Kitajski Huawei je nastopil s svežo linijo, ki so jo označili kot »popolno napravico za sobotni večer«, saj se prednja kamera vedno prižge v tako imenovanem lepotnem načinu. Modela nova in nova plus s 5- in 5,5-palčnim zaslonom naj bi pri nas stala 399 oziroma 429 evrov.



Tajvanski HTC je pokazal nekoliko nadgrajenega prvaka one A9, ki je dobil še končnico S. Nov pametni telefon je predstavil tudi nekdaj francoski, zdaj pa kitajski Alcatel, ki za borih 200 evričev ponuja model shine lite s 5-palčnim zaslonom in čitalnikom prstnih odtisov. Ameriška Motorola je napovedala najcenejši mobilnik iz serije moto, imenovan moto z play, na katerega bo mogoče namestiti tudi modularno kamero hasselblad true zoom. Nove modele pametnih telefonov sta predstavila tudi pri nas manj znani ZTE in njegova hčerinska družba Nubia, in sicer axon 7 mini ter Z11, omeniti pa je treba še Acer, ki je pokazal modela liquid Z6 in Z6 plus.



Nosljivčki



Samsung se je prav te dni ukvarjal s problematičnimi baterijami komaj splovljenega veletelefona galaxy note 7, saj je zaradi težav z baterijo, ki lahko zagori, vpoklical vseh 2,5 milijona prodanih naprav. Predstavil pa je novo pametno uro gear S3, in to v dveh različicah – frontier in classic. Prva je namenjena pustolovskim dušam, druga pa je bolj klasičnega videza. Obe sta nekoliko večji od predhodnice in imata GPS-sprejemnik, nov amoled zaslon, barometer, višinometer, glavna novost pri različici frontier pa je možnost povezovanja v mobilno omrežje brez pametnega telefona. Korak naprej je tudi povezljivost z Applovimi mobilnimi napravami. Pametne ure so pokazali tudi drugi, denimo Fossil, ki je predstavil elegantno in predvsem manj zajetno uro Q wander, Asus je pokazal zenwatch 3, Withings pa pametno uro steel HR s klasično analogno številčnico.



Fitbit je na sejem prišel z novima modeloma športnih pametnih zapestnic flex 2 in charge 2. Prvo se lahko uporablja tudi med plavanjem, druga pa je ožja od svoje predhodnice, a ima večji zaslonček. TomTom je pokazal vrsto izdelkov, od navigacijske napravice za skuterje vio prek fitnes zapestnice touch, ki kombinira analizo sestave telesa s štetjem korakov, spremljanjem spanja in srčnega utripa ves dan, do kar treh GPS-ur, imenovanih adventurer, spark 3 in runner 3. Med TomTomovimi klasičnimi GPS-enotami lahko omenimo še model go 620, ki se povezuje s spletom prek wi-fija, lahko pa ga upravljamo z glasovnimi ukazi s pomočjo Applove navidezne pomočnice Siri ali servisa Google now.



Še nekaj zanimivosti



Poleg supertankih prenosnikov, ukrivljenih televizorjev, pametnih hladilnikov z vrati, ki na ukaz postanejo prosojna, brezžičnih dizajnerskih prenosnih zvočnikov za tri tisočake, pomivalnih strojev, ki znajo sami odpreti vrata, da se posoda hitreje posuši, in pametnih pralnih strojev bi skoraj morali omeniti »prenosni« računalnik, namenjen resnim igričarjem. Acer je namreč predstavil prenosnik z 21-palčnim ukrivljenim zaslonom in kar dvema GeForceovima grafičnima karticama gtx 1080, petimi trdimi diski, 64 gigabajti rama in mehansko tipkovnico. Da vse to teče, osemkilski predator 21X potrebuje kar dva zunanja napajalnika, za hlajenje pa skrbi pet ventilatorjev in osem toplotnih cevi. Seveda ne manjkajo niti štirje zvočniki in še dva nizkotonca. Tudi cena je primerna: okoli 4500 evrov.