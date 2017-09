Lummie je prva naložba v startup naše medijske hiše

Zagonsko podjetje Lummie, ki je razvilo platformo, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje inštrukcij, je prepričalo z delujočim produktom in poslovnim modelom. Lummie je sicer prvi, a ne edini, saj so v prvem krogu natečaja Startup studia Delo pogodbo podpisali z dvema.

Medijska hiša Delo v okviru svojega projekta Delo Startup išče nove projekte, ki so povezani z ustvarjanjem medijskih vsebin in njihovo distribucijo. »S projektom Startup studio se želimo umestiti tudi kot mecen in promotor svežih, inovativnih idej na digitalnem področju. Navsezadnje je pomemben cilj novi načini monetizacije vsebin in potencialni dodatni prihodki družbe. Spletne tržnice so prihodnost, generirajo vse več obiska pa tudi vse več storitev in prihodkov gre prek digitalnih kanalov,« poudarja glavna direktorica Dela Irma Gubanec.

Lummie je prepričal, ker je predstavil delujoč produkt oziroma postavljeno spletno rešitev tržnice in tudi delujoč model poslovanja. »Zagotovo je znanje eno od področij, ki nima starostne omejitve in ga tako rekoč iščemo prav vsi. Bodisi starši za otroke ali pa za učenje novih hobijev. Na drugi strani pa je veliko takih, ki bi znanje rade volje delili. Spletna platforma in storitve pa se ne omejujejo samo na Slovenijo, kar je pomembno za potencial razvoja družbe Lummie,« razlaga Gubančeva.

Že ob prijavi na natečaj Startup studia Delo so pri Lummieju poudarjali, da se zavedajo, da jim Delo prek svojih edicij lahko omogoči dostop do tako rekoč vseh Slovencev. Tako so z vstopom Dela v družbo dobili tudi možnost promocije, ki si je sicer sami ne bi mogli privoščiti. Na drugi strani pa je to za Delo učni proces. Poleg tega je s stvarnim vložkom v obliki oglasnega prostora tveganje za družbo manjše, kot bi to bilo v primeru denarne investicije.

Koliko se v povprečju porabi za inštrukcije?

Raziskavo trga, ki so jo izvedli pri Lummieju, kaže, da na primer v Angliji povprečna družina za otroka, za inštrukcije na leto porabi 2758 angleških funtov, v ZDA pa ta znesek na leto variira od približno 1300 dolarjev pri družinah z nižjim prihodkom, pa vse do 9000 dolarjev pri bogatih družinah.

»V Ameriki so celo pisali, da je industrija inštrukcij imuna na recesijo. Zanimiv je tudi podatek iz Anglije, da ima v Londonu že 44 odstotkov vseh otrok svojega inštruktorja, medtem ko je delež otrok, ki živijo zunaj glavnega mesta, nekoliko nižji, in sicer samo 22 odstotkov. Porast povpraševanja po inštruktorjih je zaznati tako rekoč povsod po svetu. V Sloveniji se je povpraševanje po inštrukcijah od leta 2000 pa do danes kar podvojilo,« razlaga Matjaž Knez.

Še platforma Peep

V Startup studiu Delo so v prvem krogu natečaja, ki se je zaključil marca, izbrali dva projekta. Prvi je Lummie, pred kratkim pa so podpisali pogodbo še z enim startupom. Gre za drugačen tip, ne za tržnico (angl. marketplace), pač pa za platformo Peep, prek katere si digitalni vplivneži oziroma »social media influencerji« gradijo svojo skupnost sledilcev, ki so pripravljeni plačati za sledenje.

»Projekt je globalno zastavljen, produkt je delujoč, a ga bo razvijalec še dodeloval s pomočjo drugih investitorjev,« razlaga Gubančeva, ki dodaja, da Delo nadaljuje projekt Startup studia: »Obenem pa v družbi Delo vidimo tudi možnosti širšega sodelovanja pri startup projektih, s povezovanjem z ostalimi mediji v Sloveniji.«

