Lukrativni trg videoiger

Honor of Kings oziroma Arena of Valor, kakor se imenuje v ZDA in Evropi, je Tencentova globalna uspešnica. FOTO: Scmp.com

Globalna industrija videoiger je v minulem letu presegla mejo stotih milijard dolarjev, za kar se lahko zahvali predvsem hitro rastočemu kitajskemu trgu s kar pol milijarde igralcev. Kitajski igričarski trg naj bi v letošnjem letu razvijalcem in založnikom prinesel že več kot četrtino zaslužka, saj so Kitajci po dosedanjih ocenah za večinoma spletne in mobilne igre zapravili kar 27,5 milijarde zelencev (dobrih 23 milijard evrov), s čimer se je igričarska industrija na svetovni ravni dvignila z lanskih 99,6 milijarde dolarjev (83,8 milijarde evrov) na 109 milijard dolarjev (91,7 milijarde evrov). Po podatkih raziskovalno-analitske družbe Newzoo skoraj polovica kitajskih igralcev – in teh je že 565 milijonov! – videoigre igra na vseh treh obstoječih platformah, se pravi na konzolah, osebnih računalnikih in mobilnih napravah.

109 milijard dolarjev je letos prinesla igričarska industrija.

Novi časi

»Globalni trg videoiger vstopa v novo obdobje, ki bo spremenilo pogled na industrijo, občinstvo in prihodnost,« je izjavil šef Newzooja Peter Warman. Poročilo poudarja, da se kitajski kupci sicer še naprej zelo zanimajo za najbolj znane svetovne (zahodnjaške) igričarske franšize, čedalje bolj priljubljene pa postajajo tudi domače videoigre.

Kitajski spletni gigant Tencent, ki je po prihodkih že zdaj največji prodajalec videoiger na svetu, je priljubljenim igram z zahoda odprl pot na kitajski trg, s čimer postajajo resnično svetovne franšize. Tencent, ki ima sedež v kitajski tehnološki prestolnici Shenzhen, je imel že v prvi četrtini letošnjega leta za 22,8 milijarde juanov (2,9 milijarde evrov) prihodkov samo na področju spletnih iger, k čemur je močno prispevala priljubljenost domačih iger za pametne telefone, kot je, denimo, Honor of Kings (v ZDA in Evropi znana pod imenom Arena of Valor), in računalniška igra League of Legends, ki jo je s Tencentovim denarjem razvil ameriški razvijalec Riot games.

V novem letu si lahko obetamo invazijo kitajskih iger na zahodne trge.

»Pri Tencentu so prepričani, da so igre za osebne računalnike center razvoja in inovacij na področju same vsebine iger,« poudarja Alicia Yap, vodja regionalnih internetnih raziskav pri hongkonški družbi Citi Research. »Hkrati pa računajo na rastoči trg mobilnih iger zaradi novih priložnosti v tujini,« dodaja Yapova.

Prihajajo kitajske igre

S tem se strinjajo tudi pri Newzooju, kjer pravijo, da je »rast globalnega trga videoiger kitajskim razvijalcem dala zagon, da svoje najuspešnejše igre izvažajo tudi na zahodne trge.«

Prvi poskusi kitajskih razvijalcev, da bi svoje igre tržili tudi na zahodu, pred kakimi petimi leti so bili neuspešni. Zato so ubrali drugačno pot: skozi naložbe in prevzeme. Tencent, na primer, je na veliko vlagal v zahodnjaške razvijalce in založnike videoiger, kot so Epic games, Glu Mobile, Activision Blizzard in Supercell – prav slednjo finsko družbo, ki je svetovno znana po igricah Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach in Clash Royale, je lani odkupil za 8,6 milijarde dolarjev (7,2 milijarde evrov). V novem letu lahko tako pričakujemo, da se bo še več kitajskih razvijalcev odločilo za preboj na zahodne trge. Heh, njihova oprema je tako in tako že tu.