Labodji spev dizelskih motorjev

Pri Renaultu s testnimi rezultati niso imeli težav, kljub temu se sprašujejo, ali je še smotrno, da nadaljujejo proizvodnjo dizlov, ki so namenjeni za evropsko tržišče. Neimenovani vir blizu vodilnih veljakov, ki imajo v rokah vajeti te francoske znamke, je za tiskovno agencijo Reuters dejal, da pri Renaultu resno razmišljajo o tem, da bi dizelski pogon izginil iz njihovih avtomobilov, namenjenih za evropski trg. Na izrednem sestanku pred poletnimi počitnicami so znova spisali strateške načrte, ki bodo oblikovali njihovo prihodnost.



Dragi ventil EGR



V deželi galskih petelinov so v razvoj dizlov vlagali velikanske vsote, saj je več kot 60 odstotkov od 1,6 milijona lani prodanih Renaultovih vozil v Evropi opremljenih z motorji, ki jih poganja črno zlato. Vedno večje omejitve za zmanjševanje toplogrednih plinov pomenijo vedno večje vlaganje v razvoj novih komponent, ki dražijo svetleče se avtomobile v salonih. Za primer le dva sestavna dela, ki dražita varčne motorje: pritiklina dizelskega pogonskega agregata, ki je postala njegov nepogrešljivi sestavni del, je ventil EGR, ta omejuje izpuhe dušikovih oksidov, ki bi drugače končali v ozračju. Onesnažene izpušne pline preusmeri skozi izgorevalni prostor v agregatu in s tem ohranja temperaturo pod 1370 stopinjami Celzija. Če bi bila temperatura v pogonskem agregatu višja, bi dušik reagiral s kisikom, pri tem pa bi nastajali dušikovi oksidi, ki močno onesnažujejo okolje. Cena ventila (ob popravilu) se giblje okoli 350 evrov, in raje ne pomislimo, pri kateri številki se je ustavil znesek razvoja tega ventila, ki je sestavni del vsakega dizla.



Drugi del, nameščen na izpušni sistem vsakega dizelskega vozila z oznako euro IV in naprej, je filter trdnih delcev DPF. Ta izloča delce, ki so stranski produkt pri izgorevanju pogonskega goriva v motorju, stane pa 1000 evrov in več.



Elektrika namesto dizla



Tudi zato se je Thierry Bollore, pri Renaultu odgovoren za konkurenčnost na tržišču, vizionarsko zagledal v prihodnost: »Načrti vlaganja v razvoj dizelskih pogonskih agregatov so povsem zamegljeni. Zdaj se sprašujemo, ali bo dizel preživel, takšnih dvomov pa si nismo upali izraziti še na začetku letošnjega leta. Vedno strožji okoljski ukrepi in preizkusne metode bodo korenito povišali stroške do točke, ko bo dizel prisiljen zapustiti tržišče.«



Dizelski agregati, ki so dražji, vendar bolj ekonomični, so že izginili iz ponudbe malega twinga, pri Renaultu pa še predvidevajo, da bo zaostrovanje izpušnih standardov euro VI pripeljalo do odprave dizelskih agregatov v tako imenovanem B-segmentu, ki vključuje tudi njihovega clia, delno pa tudi v segmentu C, v katerega spadata meganov kupe in limuzina. Po ukinitvi dizelskih vozil nižjega in srednjega razreda se bodo, kaj bi drugega, zatekli k razvoju avtomobilov na električni pogon.