Kriptovalute osvajajo svet

Bitcoin, ethereum, ripple, litecoin, dogecoin, iconomi, nimiq, xaurum, vibe. To je le nekaj imen kriptovalut, med katerimi je zagotovo najbolj znana bitcoin. In kaj sploh je kriptovaluta? Gre za digitalno globalno valuto, ki nima fizične oblike in je ne regulirajo finančne institucije, kot so banke. Temeljijo na različnih sistemih kriptografije in imajo različne cilje.



Globalni denar brez banke

Prva decentralizirana kriptovaluta je bil bitcoin, ki se zdaj vse bolj uveljavlja kot valuta za vsakdanjo uporabo. Začetki se za laika berejo precej nenavadno; projekt bitcoin se je začel zadnjega oktobra 2008, ko ga je oznanil avtor s psevdonimom Satoši Nakamoto in objavil belo knjigo, torej seznam načel in pravil, pri čemer je določil tudi končno število bitcoinov – 21 milijonov. Novembra je bil na spletnem portalu sourceforge registriran odprtokodni projekt bitcoin, 3. januarja 2009 je bil ustvarjen prvi blok, 9. januarja pa je bila izdana prva različica odjemalca Bitcoin v0.1 in le nekaj dni pozneje je bila opravljena prva transakcija z bitcoini med Nakamotom in Halom Finneyjem. Nakamotova identiteta ostaja skrita, aprila 2011 pa se je popolnoma umaknil iz javnosti.

Bitcoin tedaj ni imel tako rekoč nobene vrednosti, do leta 2011 je dosegel vrednost enega dolarja. Zanimiv je primer prvega nakupa z bitcoini v resničnem svetu, ko je Laszlo Hanyecz v Jacksonvillu na Floridi kupil dve pici za 10.000 bitcoinov. Po vzponih in padcih je vrednost enega bitcoina 1. septembra letos dosegla 5000 dolarjev, a se je nato skoraj prepolovila, ko so začele kitajske oblasti zaradi nepravilnosti zapirati menjalnice z njimi. Ko so se razmere pomirile, je bitcoin spet začel rasti in je v času pisanja dosegel vrednost 4000 dolarjev. Kot enoti se zato uporabljata milibitcoin in mikrobitcoin.



