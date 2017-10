Kompromisni lepotec

Južnokorejski LG je letos spomladi napovedal novo dobo telefonov z drugačnim razmerjem stranic (18:9 namesto 16:9) in tanjšimi robovi, ki postaja standard telefonov višjega cenovnega razreda. V mesecih, ki so sledili premieri LG-jevega G6, je tudi Samsung predstavil svoje ozke junake z velikimi zasloni S8, S8+ in note 8, celo Apple je predstavil iphone X z novim razmerjem stranic, kakršne bo imel tudi prihajajoči huaweijev mate 10. LG G6 je bil odličen telefon, pri katerem je bilo skoraj nemogoče najti kakšno slabost, in to za pošteno ceno šestih stotakov. Toda Korejci so se odločili, da bodo ozkorobne telefone ponudili širšim množicam, in tako so konec poletja pokazali novi srednjerazredni model Q6.

Odličen zaslon še ni vse

LG Q6 je lepo oblikovan in kakovostno izdelan telefon, pri čemer ne zmoti niti plastičen hrbet, ki pa zna biti občutljiv za praske. A kljub temu človek nima tistega neprijetnega občutka plastičnosti, telefon, v katerem se skriva aluminijasto ogrodje, pa prav lepo sede v roko. Korejci so v nekoliko manjše ohišje kot pri G6, zaradi česar je Q6 prijetno kompakten, natlačil kar več dobrot: za začetek ima odličen 5,5-palčni zaslon z ločljivostjo 1080 krat 2160 pik, precej dobro glavno 13 MP-kamero, 3 GB delovnega in 32 GB notranjega pomnilnika, ki se ga da razširiti s sd-spominsko kartico. A nekje je bilo treba varčevati, in glavna žrtev rezanja stroškov je bil procesor: v Q6 tiktaka le malenkostno spremenjeni Qualcommov snapdragon 435, ki sicer povsem solidno opravlja običajno delo, pri zahtevnejših aplikacijah (beri: igricah) pa mu kaj kmalu začenja zmanjkovati sape.

Dodelan vmesnik

Uporabniški vmesnik LG UI 5.0 ni načičkan in temelji na aktualnem andoridu 7.1.1 nugat, posodobitev na novi android oreo pa naj bi sledila v začetku prihodnjega leta. Škoda je le, da je LG na telefon naložil kup (nepotrebnih) aplikacij, ki predvsem le zasedajo prostor, svoje pa dodajo še operaterjeve aplikacije, ki jih uporabniki le redko uporabljamo. Delo z ožjim in večjim zaslonom je prijetno, poleg tega pa si lahko uporabnik izbere tudi »temni« način – tema z imenom High Contrast na telefon namesti temne menije in oranžne črke. Za oči prijetno in še bolj varčno za baterijo, ki je le srednje zmogljiva, saj mora osvetljevati precej velik zaslon in poganjati že malce zastarel in energijsko požrešnejši procesor.

Malce visoka cena

Q6 ima še stari micro usb-vtič, zvočnik pa je le eden, in to na hrbtni strani. Aplikacije se samodejno prilagodijo drugačnemu formatu zaslona, če pa se ne, jih o tem prepričamo v nastavitvah. Ima pa eno veliko pomanjkljivost: nima čitalnika prstnih odtisov (kar je precej nenavadno v srednjem razredu, kjer je boj za kupce še bolj neusmiljen kakor v zgornjem), tako da je treba telefon odklepati s pinom ali z vzorcem. Zato pa ima možnost odklepanja s prepoznavanjem obraza, ki deluje povsem solidno, le v temnejših prostorih se je treba zateči k vnosu pina. Končni vtis pokvari še nekam visoka maloprodajna cena, ki vsaj v naših logih znaša skoraj 400 evrov. Saj ga operaterji ob vezavi ponujajo po znižani ceni, a na nemškem Amazonu se ga najde že za dobrih 250 evrov.