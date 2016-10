Kompaktno doživetje

Med pestro ponudbo pametnih telefonov, ki kar tekmujejo, kdo bo imel še večji zaslon s še višjo razločljivostjo, je v bistvu prav osvežujoče prijeti v roke razmeroma majhen mobilnik, ki je zadovoljen, da ima majhnega. Zaslon, da ne bo pomote. Poglejmo si telefon(ček) xperia x compact, s katerim Sony nagovarja tiste, ki želijo imeti manjši zaslon in enoročno uporabo. Žal pa za to zahteva kar zajeten kupček denarja: v ZDA compact stane 499 dolarjev, v Evropi pa bo cena verjetno zelo podobna, le da v evrih. Kompaktno Plastika namenoma spominja na keramiko.

Kaj je novega?



Xperia x compact, ki jo je Sony predstavil na nedavnem tehnološkem sejmu IFA v Berlinu, je točno to, kar pove že njeno ime: xperia x v kompaktni embalaži. V notranjosti sta napravi identični (snapdragon 650, 3 GB delovnega in 32 GB notranjega pomnilnika), pri čemer pa ima compact »le« 4,6-palčni zaslon. V praksi se telefon odlično obnese, saj je zaradi nižje ločljivosti zaslona hitrejši od večje sestre, dlje pa zdrži tudi baterija. Zaslon je svetel in še bolj kontrasten kot pri xperii x ter lažje berljiv na soncu. Pri Sonyju so hoteli s plastičnim ohišjem pričarati občutek keramike, kar jim je tudi presenetljivo dobro uspelo, saj ima hrbtna stran dejansko keramično strukturo. Občutek v roki je prijeten, še posebno priročna pa je xperia x compact za tiste z malce krajšimi prsti, saj jo lahko tudi oni uporabljajo z eno roko. Za povrhu pa ima Sony celo stereozvočnika.

Fini vmesnik



Compact ima hiter čitalnik prstnih odtisov, ki je vdelan v tipko za vklop/izklop na desni strani naprave. Postavitev je po mojem mnenju boljša od Samsungove ali Applove, ki senzor postavljata na prednjo stran, s čimer ga je nerodneje odkleniti z eno roko, a slabša od, denimo, Huaweieve, kjer je senzor elegantno postavljen na hrbtni strani. Malce nerodna je tudi postavitev tipk za glasnost, ki sta na spodnji polovici telefona, zelo priročna pa je dodatna tipka za slikanje. Xperia x compact sicer sprejme samo eno SIM-kartico, notranji spomin pa se da razširiti s spominsko kartico. Naložen je android 6.0.1 marshmallow s pohitrenim Sonyjevim uporabniškim vmesnikom, ki ne prinaša odvečne navlake, ampak čisto simpatično nadgradi osnovni operacijski sistem. Pri Sonyju napovedujejo skorajšnjo nadgradnjo na android 7 nougat. Kamera je identična tisti iz večje in dražje xperie x, kar pri 23 MP pomeni veliko podrobnosti, a malce preveč šuma za tako močno kamero. Čeprav običajen uporabnik pri fotografiranju po navadi uporablja samodejni način, ima kamera nekaj solidnih ročnih nastavitev, petkratni optični zoom, optični stabilizator slike in možnost zajema fotografij v HDR-načinu (za višji dinamični razpon). Smešno je, da je kamera pri fotografiranju prednastavljena na 8 MP, tako da je treba ločljivost ročno dvigniti na obljubljenih 23 MP. Pohvalna pa je ločljivost posnetkov v formatu 16 : 9, ki imajo po 20 MP, kar ni ravno običaj pri nekaterih drugih znamkah. Prednja kamera ima »le« 5 MP, a je solidna za selfieje. Škoda je še, da ni možnosti snemanja videa v 4K-formatu, čeprav kamera to zmore, a zato dela zelo kakovostne 1080 p posnetke.

+ Enoročno upravljanje

+ Odličen zaslon

+ Soliden procesor

+ 3 GB rama in USB-C

+ Vzdržljiva baterija

- Fotografije muči šum

- Ni možnosti 4K-videa

- Cena