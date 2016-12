Kmalu ne boste več mogli uporabljati aplikacije WhatsApp

Tisti, ki na svojih malce starejših telefonih uporabljate whatsapp, boste morali letos pisati Božičku ali dedku Mrazu. V podjetju, ki ga je leta 2014 odkupil Mark Zuckerberg, so namreč sporočili, da bo v novem letu zaradi nekaterih posodobitev njihova aplikacija postala neuporabna na nekaterih napravah.

»Ko gledamo v prihodnost, v naslednjih sedem let delovanja, se hočemo osredotočiti predvsem na mobilne platforme, ki jih uporablja velika večina uporabnikov,« razlagajo na svojem blogu. Operativni sistemi, ki od leta 2017 naprej ne bodo mogli več uporabljati aplikacije WhatsApp, so Android 2.1 in Android 2.2, Windows Phone 7 in iPhone 3GS/iOS 6. Od junija 2017 naprej aplikacija ne bo več na razpolago na napravah BlackBerry 10, Nokia S40 in Nokia Symbian S60.

»Čeprav so bile te naprave pomemben del naše preteklosti, ne nudijo več možnosti, ki jih potrebujemo, da razširimo funkcionalnost naše aplikacije v prihodnosti,« utemeljujejo svojo odločitev. Imajo pa tudi dobro novico za vse uporabnike z novejšimi telefoni: že zelo kmalu bodo uporabniki aplikacije na androidu, iphonu in windows phonu lahko opravljali videoklice.