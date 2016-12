Kdo vse nam brska  po zasebnosti?

Že vrabci čivkajo, kako facebook (pa tudi druge spletne strani) spremlja vse naše aktivnosti – in pridobljene podatke prodaja oglaševalcem za natančnejše ciljano oglaševanje. Kaj ni zanimivo, kako nam neko podjetje v oglasnem sporočilu med objavami naših prijateljev ponudi, denimo, ovitek za prav tisti model telefona, s katerega dostopamo do facebooka? Odkar se po službeni dolžnosti neprimerno več igračkam z različnimi telefoni, me vsakokrat, ko imam drugo napravo, pozdravi oglas prav za testirani telefon. Priročno, kajne, a tudi malce strašljivo.



Lovljenje podatkov



Največje svetovno družabno omrežje je morda najbolj znan primer brskalnika po zasebnosti, a na srečo že nekaj let ponuja vrsto nastavitev, s katerimi lahko nekoliko omejimo njegov vpogled v naše početje in zasebnost ter določimo, katere oglase bomo sprejemali. Prav zanimivo je, kako smo ljudje na osebnih računalnikih že nekako tradicionalno pripravljeni bolje zaščititi svojo zasebnost, na pametnih telefonih pa na to kar pozabimo. Oziroma se ji pod določenimi pogoji odrečemo, če želimo uporabljati vse sodobne storitve v polni meri.



Facebook seveda ni osamljen primer. Kolikokrat se nam je že zgodilo, da nam je telefon ponudil popravek oziroma nadgradnjo neke aplikacije in nas vprašal, ali se strinjamo s pogoji uporabe? Ali dejansko kdo prebere vso tisto pisarijo? Po statističnih raziskavah tega ne stori 99,9 odstotka uporabnikov. Toda aplikacije oziroma podjetja, ki stojijo za njimi, s tovrstnimi nadgradnjami in spremenjenimi pogoji uporabe pogosto vsem na očeh skrijejo tudi novosti, ki jim omogočajo globlji vpogled v naše zasebne podatke, stike, napravo, ki jo uporabljamo, in naše fotografije, pri čemer tega sploh ne opazimo.



Točno to so letos počele nekatere najbolj priljubljene mobilne aplikacije lanskega leta, med njimi aplikacija za sporočanje whatsapp, taksistični servis uber in igra pokemon go. Vsaka od omenjenih aplikacij je zahtevala že tako globok dostop do naših podatkov, da se zagovorniki pravice do zasebnosti kar križajo ob misli na to, a večina uporabnikov tega sploh ne bi opazila, če jih drugi ne bi opozorili na to in posledično prisilili podjetja, da so se morala javno zagovarjati, zakaj to počno, oziroma omejiti zbiranje zasebnih podatkov.



Vohljajoče aplikacije



Uber je v novembrski nadgradnji tako vprašal uporabnike, ali se strinjajo s tem, da jim sledi še po tem, ko jih je uberjev voznik pripeljal na cilj. To so upravičevali preprosto tako, da želijo uporabniku omogočiti boljšo uporabniško izkušnjo in zagotoviti še večji kakovost in varnost storitve. Po vsesplošnem razburjenju je uber nekoliko spremenil svojo prvotno zahtevo in zdaj uporabniku uradno sledi le nekaj minut po koncu vožnje.



Ko je pokemon go eksplodiral na trgu mobilnih iger, se je kmalu začelo govoriti o tem, da ima razvijalska družba Niantic popoln dostop do Googlovih računov uporabnikov, ki pokemončke lovijo s pomočjo Applovih iphonov. Nekateri strokovnjaki za spletno varnost so celo svarili, da lahko Niantic prebira – morda celo pošilja – uporabnikovo elektronsko pošto. Niantic se je branil, da gre za napako, in hitro omejil dostop igre do zasebnih podatkov.



Uporabniki priljubljene aplikacije za takojšnje sporočanje whatsapp se bodo morda vprašali, zakaj omenjamo prav to, ko pa gre vendar za aplikacijo, ki pazi na našo zasebnost – aprila je namreč uvedla samodejno kodiranje sporočil med uporabniki. To pomeni, da osebna sporočila ostanejo neberljiva tudi, če bi hekerji vdrli v whatsappove strežnike. Toda aplikacija je v Facebookovi lasti in omrežni gigant je kmalu začel iskati načine, kako brskati po naših podatkih. Whatsapp je tako poleti sporočil, da bo s Facebookom delil telefonske številke uporabnikov in podatke, kdaj so nazadnje uporabili njegovo aplikacijo.



Konec koncev so aplikacije na pametnih telefonih v resnici spletni servisi, ki (lahko) spremljajo naše gibanje, spoznavajo naše vsakodnevne navade in zapisujejo vse, kar počnemo s telefonom, ki je zdaj sestavni del našega življenja. In z novimi v splet povezanimi napravami bodo naša življenja še bolj odprta za podjetja, ki nam ponujajo aplikacije, brez katerih si ne moremo več predstavljati življenja.