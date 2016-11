Kako se  zbrisati  z interneta?

Če smo na spletu, so nekateri naši osebni podatki (pre)prosto dostopni. Samo pomislimo na piškotke, ki nam omogočajo »boljše in hitrejše brskanje po spletu in doživljanje spletnih strani«, v resnici pa podjetjem omogočajo spremljanje našega početja na spletu, kar je zanje zelo koristno pri neposrednem spletnem trženju izdelkov in storitev. In to marsikoga moti. Čeprav se z interneta, ko smo ga enkrat obiskali, ne moremo nikoli zares zbrisati, pa obstajajo načini, kako vsaj zmanjšati sledi, ki jih puščamo na vsemrežju. Res pa je, da si tako lahko precej otežimo komuniciranje.



Izbris računov



Eden od načinov je izbris ali deaktivacija računov na družabnih omrežjih, spletnih trgovinah in spletnih storitvah. Pomislimo, kje vse imamo odprte račune in profile? Ali imamo poleg profilov na facebooku, twitterju, linkedinu in instagramu tudi račune na tumblrju, google+ ali myspaceu? V katerih spletnih trgovinah smo registrirani? Da se jih znebimo, moramo v njihovih nastavitvah pobrskati za možnostjo izbrisa (delete) ali vsaj deaktivacije računa. Verjetno bo nekje pod postavko varnost ali zasebnost.



Če imamo pri tem težave, na spletu pobrskamo po navodilih in napotkih, in sicer tako, da v iskalnik vtipkamo »how to delete« in ime računa, ki bi ga radi izbrisali. To je še posebno koristno pri brisanju profila na facebooku, ki v svojih nastavitvah omogoča le deaktivacijo računa. Če pa se računa ne da izbrisati, lahko med osebne podatke natrosimo popolnoma neuporabne stvari.



Izbris omembe na spletni strani



Za začetek preverimo pri svojem operaterju fiksne ali mobilne telefonije, ali so naši podatki dosegljivi v imeniku na spletu. Če so, jih prosimo, naj jih odstranijo. Po navadi je dovolj že nekaj klikov z miško.



Če želimo odstraniti staro objavo na forumu, moramo stopiti v stik z moderatorjem ali administratorjem foruma. Povezavo do njih po navadi najdemo v zavihku O nas (About us) ali Kontakti (Contacts). Google državljanom Evropske unije na podlagi zakonodaje EU o varstvu podatkov omogoča zahtevo po odstranitvi rezultatov iskanja.



Izbris osebnih podatkov



Če je nekdo na katerem od Googlovih servisov ali spletnih strani objavil naše občutljive osebne podatke, kot je številka osebnega dokumenta ali bančnega računa, administrator strani, kjer so bili objavljeni, pa jih noče izbrisati, lahko Googlu pošljemo pravni zahtevek za izbris določene vsebine. Na njihovi spletni strani (https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905) izberemo storitev in nato opišemo, za kaj gre. Zna pa stvar trajati malo dlje, poleg tega pa nimamo zagotovila, da bo naš zahtevek tudi sprejet.



Odstranjevanje starih vsebin



Denimo, da nekje obstaja spletna stran z našimi podatki in bi se jih radi znebili, kot je stran zaposlenih pri našem nekdanjem delodajalcu, na kateri smo zapisani še več mesecev po menjavi službe. Nekdanjega delodajalca pozovemo, naj osveži podatke na strani. To sicer stori, a če svoje ime vnesemo v google, nam še vedno pokaže omenjeno stran, čeprav nas ni več na njej, ko kliknemo na povezavo, da bi preverili. To pomeni, da je stara različica strani shranjena nekje v Googlovih strežnikih.



Tukaj še kako pride prav googlovo orodje za odstranjevanje starih spletnih povezav (https://www.google.com/webmasters/tools/removals); seveda se moramo prijaviti z googlovim računom. Povezavo prijavimo Googlu in počakamo, da osveži predpomnilnik na strežniku in naših podatkov ne bo več gor. Res je, da nimamo nobenega zagotovila, da bo to res storil, a poskusiti ni greh.



Slovo od elektronske pošte



Zadnji ukrep je izbris vseh poštnih računov. Tudi tukaj so postopki odvisni od posameznega ponudnika e-poštnih storitev, po navadi pa gre nekako v tem slogu: ko se prijavimo v račun, v nastavitvah poiščemo možnost izbrisa ali zaprtja (Delete ali Close) računa. Nekateri računi bodo določen čas še ostali odprti, tako da si lahko še premislimo in jih reaktiviramo. Če se že hočemo zbrisati z interneta, moramo paziti, da elektronski poštni naslov izbrišemo na koncu, saj ga potrebujemo za vsa preostala prejšnja opravila.



Če se bomo resnično lotili brisanja naših podatkov s spleta, moramo biti predvsem potrpežljivi, saj vsega verjetno ne bomo postorili v enem dnevu. Sprejeti pa moramo tudi dejstvo, da nekaterih stvari preprosto ne bomo mogli izbrisati.