Kaj so bogati  kupovali na ebayu?

Na nakupovalni spletni strani ebay je v vsakem trenutku milijarda ponudb, tako da lahko resnično rečemo, da se najde za vsakogar nekaj. A med njimi so stvari, ki so navadnim smrtnikom nedosegljive in ki si jih lahko privoščijo le najbogatejši. In za konec leta 2016 je ebay pripravil seznam najdražjih in najredkejših stvari, ki so na njegovih straneh našle novega lastnika.



Od kosila do avta



Med najdražjimi stvarmi na svetu se je znašlo dobrodelno kosilo z ameriškim milijarderjem in vlagateljem Warrenom Buffetom, drugim najbogatejšim zemljanom v minulem letu. Neznani kupec je za kosilo v newyorški restavraciji Smith & Wollensky odštel kar 3,45 milijona dolarjev (3,3 milijona evrov), denar pa je odšel na račun neprofitne organizacije Glide, ki ponuja hrano, zdravstveno nego in drugo pomoč revnim in brezdomcem.



Nadražji avto, ki se je lani znašel na ebayu, je bil lamborghini aventador SV roadster. Dvosed strupeno zelene barve je v Chicagu dosegel ceno 659.800 dolarjev (631.800 evrov), prevoženih pa je imel manj kot 1500 kilometrov. V ZDA je trenutno le 186 takšnih superšportnikov. Na portalu pa se znajde tudi težka mašinerija. Najdražji model iz industrijske kategorije je bil kopač kubota KX090, ki je dosegel vrednost 85.000 dolarjev (81.400 evrov).



Zbirateljstvo in šport



Američani radi zbirajo športne kartice. Najvišjo vrednost je lani dosegla kartica slovitega kanadskega hokejista Wayna Gretzkega, ki jo je leta 1979 izdelala kanadska slaščičarska družba O-Pee-Chee. Za izjemno lepo ohranjeno kartico je nekdo odštel 29.071 zelencev (28.443 evrov). Iz sveta športa prihaja še ena draga stvar: nekdo je za 43.500 zelencev (41.650 evrov) prodal štiri dosmrtne sezonske vstopnice za vse tekme ekipe ameriškega nogometa Carolina Panthers. V ceno so vključeni zasebna soba na stadionu Bank of America v Charlottu v Severni Karolini in dve rezervirani parkirišči.



Med zbirateljskimi predmeti je nekdo za serijo 37 zlatih dolarskih kovancev odštel 48.996 dolarjev (46.947 evrov), medtem ko je zbirka redkih igralnih kart Magic: The Gathering dosegla vrednost 32.201 dolar (30.855 evrov). Mimogrede, legendarna karta Black Lotus se je ločeno prodala za 27.302 zelenca (26.156 evrov). Med stripi je najvišjo ceno dosegla 77-letna prva številka Supermana, pri čemer ni imela niti certifikata o avtentičnosti, bila pa je srednje ohranjena. A vseeno je nekdo zanjo odštel 27.950 dolarčkov (26.777 evrov). Čeprav ne gre za zanemarljivo vsoto, je daleč od najdražjega stripa, ki se je kadar koli prodal na ebayu: to je bil izvod prve številke stripa Action Comics, prvega, v katerem se je pojavil Superman: leta 2014 je dosegel ceno 3,2 milijona dolarjev (nekaj čez tri milijone evrov).



Umetnost in moda



Najdražji primerek iz sveta likovne umetnosti je slika ameriškega umetnika Leroya Neimana, znanega po živobarvnih oljnih slikah. Njegov Skateboarder je dosegel vsoto 29.000 dolarjev (27.775 evrov). Med modnimi dodatki je najvišjo ceno, in sicer 38.000 dolarjev (36.400 evrčkov), dosegla ženska torbica znamke Hermes Birkin iz krokodilje kože, kakršno nosijo Kim Kardashian, Victoria Beckham in druge znane osebnosti.



Seveda ni šlo brez dragih švicarskih zapestnih ur. Redki model grand complications calatrava pilot 5524G znane urarske družbe Patek Philippe se je maja prodal za 64.995 dolarjev (62.228 evrov) in je (p)ostal najdražja ura, prodana na ebayu v minulem letu. Za natančno 60.000 zelencev (57.450 evrov) je novega lastnika, pardon, lastnico našel Tiffanyjev platinasti prstan s trikaratnim diamantom.

Amazonov rekord



Spletna trgovina Amazon je podrla še en rekord: v praznični sezoni je od 1. novembra do 19. decembra po vsem svetu prodala in odposlala več kot milijardo izdelkov, kar je petkrat več kot v istem obdobju lani. Najbolje prodajani izdelek je Amazonov pametni domači zvočnik Echo Dot, ki so ga hitro razprodali. Zelo uspešen je bil spletni ponedeljek (Cyber Monday) konec novembra: v primerjavi s spletnim ponedeljkom 2015 so prodali za dvakrat več stvari, pri čemer so kupci samo prek Amazonove mobilne aplikacije kupovali po 46 elektronskih naprav na sekundo.