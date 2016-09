Juhu, ios 10 je tu!

Z vsakim novim iphonom Apple poskrbi tudi za novo različico svojega operacijskega sistema za mobilne naprave. Tokratni ios, ki nosi zaporedno številko 10, je sicer na prvi pogled skoraj identičen devetici, a v resnici prinaša kar nekaj konkretnih novosti. Lastniki iphona 6S in 6S plus ter sedmic bodo izkoristili senzor premikanja, s katerim se bo zaslon prižgal že, če ga bomo dvignili, ne da bi se pri tem dotaknili glavnega gumba. Aktiviranje kamere je odslej še hitrejše kot poprej, fotografije je mogoče urejati glede na obraze in lokacije, mogoče je izbrisati oziroma skriti Applove prednastavljene aplikacije. Na svoj račun bodo prišli tudi tisti, ki radi popevajo med poslušanjem svojih najljubših pesmi, saj aplikacija Music omogoča prebiranje besedil.



Kontrolnega centra se sicer še vedno ne da prilagoditi svojim potrebam, kakor to, denimo, omogoča android, a odslej je na voljo nekaj več bližnjic kot prej, poleg tega pa se da vsa obvestila ugasniti z eno samo potezo. Kdor ima iphone 6S ali 6S plus, bo lahko s pomočjo 3D-toucha (zaznavanja moči pritiska na zaslon) priklical dodatne možnosti, ne da bi pri tem zapustil osnovne strani. V aplikaciji Messages je mogoče preveriti povezavo do spletne strani znotraj samega pogovornega okna. V besedilo preprosto prilepimo povezavo, aplikacija pa sama pripravi predogled strani oziroma zažene predvajalnik videa, če gre za stran na youtubu. Angleško govorečim uporabnikom ni več treba poslušati govorne pošte, saj jo zna telefon sam spremeniti v besedilo. Pretvorba sicer ni popolna in je za zdaj na voljo le v angleščini. Kdor tipka v več kot enem jeziku, bo vesel dvojezične tipkovnice, ki sama prepozna jezik, s čimer se bo izognil nerodnim samopopravkom. Digitalno pomočnico Siri pa se lahko uporablja tudi v aplikacijah, ki niso Applove, kot so WhatsApp, Pinterest in LinkedIn.



Priprava



Najprej je treba preveriti, ali je naša naprava sploh združljiva z novim operacijskim sistemom. Apple zagotavlja, da so primerni vsi iphoni od petice dalje in vsi ipadi od četrte generacije oziroma od mini 2 naprej, a maherji svetujejo, naj lastniki iphonov 5 in 5C še malce počakajo. Pri prejšnjih nadgradnjah so se vsaj na začetku rade pojavljale težave, ker starejši procesorji preprosto niso zmogli vsega. Tudi po splovitvi desetice so se že pojavila prva poročila o zamrzovanju in resetiranju telefonov, a Apple zatrjuje, da je napako že odpravil.



Pred vsako nadgradnjo operacijskega sistema je pametno narediti varnostno kopijo ali v oblaku icloud ali v programu itunes na osebnem računalniku. Nadgradnja je tudi odlična priložnost, da malce pospravimo šaro, ki se nabere v telefonu: od aplikacij, ki jih ne uporabljamo, prek fotografij in videov do glasbenih datotek. Priporočljivo je osvežiti tudi aplikacije: če nimamo nastavljenega samodejnega nadgrajevanja aplikacij, gremo v App Store, kjer izberemo Updates in nato tapnemo Update All (nadgradi vse).



Telefon nas bo sam opozoril, da je na voljo nova različica operacijskega sistema, sicer pa lahko to preverimo sami. Gremo na Settings, izberemo General in Software Updates. Seveda moramo imeti spodobno wi-fi povezavo, telefon pa naj bo kar priklopljen na polnilnik. V bistvu nam operacijski sistem niti ne dovoli nadgradnje, če baterija ni vsaj do polovice napolnjena. Sam paket je velik en gigabajt, tako da nadgradnja traja kar nekaj časa.



Skriti bonbončki



Ko je ios 10 naložen, si lahko pobliže pogledamo, kaj še prinaša. Apple določenih funkcij ne obeša na veliki zvon, a nekatere so prav uporabne. Denimo iskalnik fotografij znotraj aplikacije Messages, možnost nastavljanja manjše velikosti fotografij v sporočilih, določanje, komu točno bomo poslali potrdilo o prejemu in komu ne. V aplikaciji Music je bilo včasih treba najprej označiti album ali pesem in jo nato ročno prenesti v zbirko, zdaj pa je to mogoče storiti z enim samim pritiskom. Music zna zdaj tudi optimizirati porabo prostora: določimo lahko, koliko prostora bo namenjenega glasbi, aplikacija pa na podlagi (ne)poslušanja sama določi, katere pesmi bodo morale iti, ko bo zmanjkalo prostora.



V aplikaciji za elektronsko pošto so odslej tudi hitri filtri, pogovorne niti so dobile novo podobo, od nadležnih novic pa se lahko odjavimo z le enim pritiskom. V brskalniku safari je odslej na ipadu mogoče gledati dva zavihka hkrati in hitro zapreti vse zavihke naenkrat. Na vseh napravah je mogoče deliti zapiske z drugimi, dodajamo pa lahko tudi widgete, fotografiramo med poslušanjem glasbe, telefon pa nas lahko tudi opozarja, da je treba iti v posteljo, glede na to, koliko časa bi radi spali in kdaj moramo zjutraj vstati. Naročila za iphone 7 in 7 plus so menda rekordna.

Zadetek v polno



Čeprav Apple s sedmico ni predstavil nič revolucionarnega, pa bo novi iphone, kot kaže, totalna prodajna uspešnica. Saj ne, da bi Applu prej šlo slabo. Družba iz kalifornijskega Cupertina ne izdaja podatkov o prodaji, zato pa sta ameriška operaterja mobilne telefonije T-Mobile in Sprint sporočila, da število prednaročil podira vse rekorde. T-Mobile je tako na dan začetka (pred)prodaje dosegel rekordno število naročil iphona 7 v primerjavi s katerim koli drugim pametnim telefonom doslej. Pri Sprintu pa so v prvih treh dneh predprodaje sedmice prejeli za 375 odstotkov več naročil kakor za prejšnji iphone 6S.