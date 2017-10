To je 5 izdelkov kitajskega Appla, ki jih morate imeti

Še pet let nazaj je bil Xiaomi eden v vrsti kitajskih startapov, za katere se je zdelo, da bodo lahko prodrli le z nizko ceno na račun slabše kakovosti. A je ustanovitelj Lei Jun že od začetka hotel na noge postaviti firmo, ki bo po kakovosti, oblikovanju in marketinških sposobnostih spominjala na kitajsko različico Appla.

Kot kaže, mu je uspelo. Lei je postal eden najbogatejših ljudi na Kitajskem, novi Xiaomijevi izdelki pa so dandanes eni redkih, za katere so uporabniki še pripravljeni stati v vrsti in jim prisegati zvestobo. V Evropi in ZDA Xiaomija medtem skoraj ne poznamo, saj se zelo osredinjajo na domači trg in na naši strani sveta niti nimajo predstavništev. A zamujamo precej, saj imajo izdelki po mnenju tistih, ki si jih lastijo, odlično razmerje med kakovostjo in ceno.

Zbrali smo pet izdelkov, ki so po naši presoji dovolj poceni in kakovostni, da se zanje splača seči v žep:

1. Mobilni telefon za množice: Xiaomi Redmi Note 4X

Prav z mobilci se je začel hiter vzpon Xiaomija. V zadnjem času prevlado na kitajskem trgu utrjuje z inovativnimi telefoni kot je Mi MiX 2 , ki mu celotno prednjo ploskev prekriva zaslon, ali Mi 6 , ki uporabnikom prinaša najnovejše in najhitrejše komponente za ceno polovice Samsunga. A namesto obeh bomo tu raje izpostavili telefon za množice, poimenovan Note 4x. Zakaj prav ta? Ker ponuja odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Za 134 evrov uporabnik namreč dobi veliko telefona: procesor snapdragon 635 višjega razreda (ne pa tudi najvišjega, kar je za to ceno razumljivo), podporo slovenskemu jeziku, veliko baterijo, čitalnik prstnih odtisov - predvsem pa zelo izpopolnjeno programsko opremo (MIUI na osnovi androida), ki tega kitajčka res ponese pred druge. Proizvajalec namreč redno mesečno posodablja softver telefona, tako da so vsi hrošči boljkone pobiti, varnostni popravki pa hitro nameščeni.

Cena: 134 evrov

Na voljo v kupu barv, od bele, modre, šampanjsko zlate, rožnate do črne.

2. TV-predvajalnik Xiaomi Mi TV Box

Ste vedeli, da je vsak televizijski sprejemnik mogoče preobraziti v pametnega? Trik se skriva v nakupu "pametne" škatlice, ki jo priklopite na televizor na enak način kot kak DVD-predvajalnik. V preobleki, ki temelji na androidu, vam omogoča ogled poljubnih videoposnetkov, igranje iger, spremljanje informacij in celo brskanje po spletu. Vse skupaj vas bo stalo nekaj deset evrov in je cenovno precej ugodneje kot nakup novega pametnega televizorja za več evrskih stotakov, katerega pamet bo že čez dve leti obupno zastarela. Ker v tem članku opisujemo izdelke istega podjetja, na tem mestu ne bomo omenjali v naših krajih bolj poznanega Googlovega Chromecasta ali Apple TV-ja, pač pa Xiaomijev Mi TV Box. Gre za napravico, ki je le malo večja od hokejskega ploščka. Na njej teče prilagojena različica androida, ki omogoča že ogled najnovejših videoposnetkov v formatu H.265 in z DTS zvokom, navigacijska zasnova pa je prilagojena rabi z daljincem. Vse skupaj upravljate s priloženim daljincem, ki omogoča tudi glasovno upravljanje: a bodite tekoči v angleščini, ker slovenščina pač ni podprta.

Cena: 59 evrov

Na voljo v črni barvi; daljinec je priložen

3. Pametna zapestnica (ura) Xiaomi Huami AMAZFIT

Če ste si že ogledovali pametne zapestne ure, namenjene športnikom, ste verjetno ugotovili, da obstajajo samo v dveh razredih: ali so obupno drage (npr. Apple Watch ali Huawei Watch, oba sta prek 300 evrov) ali pa so takšne, kot bi jih potegnili iz kakega italijanskega pralnega praška iz osemdesetih: grde, neugledne plastične igrače čudnih, neznanih proizvajalcev, ki delujejo kak teden, preden jih pobere. A ker stanejo toliko kot dve pici s pivom v lokalni piceriji, jih niti ne pogrešamo. Xiaomi je z Amazfitom nekje vmes. Pametna ura stane malo manj kot stotaka, a za ta denar dobimo veliko: vgrajen je senzor srčnih utripov, GPS pozicioniranje, pedometer, višinomer, števec porabljenih kalorij in ostali, za hobi športnike nujni dodatki. V povezavi z mobilnikom (android ali iPhone) zna prikazovati obvestila o klicih, prejetih sporočilih, vremensko napoved, sestanke in emaile. Podpira celo brezstično plačevanje, a v Sloveniji pozabite nanj, ker ne bo delovalo.

Cena: 98 evrov

Na voljo v črni ali oranžni barvi

4. Xiaomi Smart WiFi IP kamera

Najsibo firbec, kaj vaše domače živali počenjajo takrat, ko ni nikogar doma, zaščita pred vlomilci, hobi projekt domačega videa ali pa sum, da vašo posteljo v času vaše odsotnosti greje kdo drug: kamera, ki sliko v živo prenaša preko spleta ima sto in eno možnost uporabe. Tale je nemarno poceni, saj stane le dobrih 25 evrov, in to kljub temu, da že ima vgrajene IR lučke za nočno snemanje. Preprosto jo povežete z vašim brezžičnim domačim omrežjem, si na telefon namestite namensko aplikacijo in že lahko v živo spremljate, kaj se dogaja doma. Zaradi vgrajenega mikrofona in zvočnika je možen celo pogovor ali poslušanje zvokov. A pozor! Neupravičeno video nadzorovanje je kaznivo, zato se pred uporabo prepričajte, da ne boste na napačni strani zakona.

Cena: 26 evrov

Na voljo v beli barvi

5. Xiaomi brezžični Bluetooth 4.0 zvočnik

Izmed vseh izdelkov na seznamu je ta najbolj preprost. Ima eno glavno nalogo: predvaja glasbo. In to iz vašega mobilca, brezžično, z uporabo bluetooth tehnologije. Tako se lahko izognete slabemu zvoku, ki ga reproducira miniaturni zvočnik vašega mobilca, in v glasbi s prijatelji uživate, ko pohajkujete naokoli.

Cena: 21 evrov

Na voljo v beli barvi

Opozorilo: Xiaomi nima uradnega uvoznika in prodajalca v Sloveniji, zato smo ponudbe poiskali v znani kitajski trgovini Gearbest, ki izdelke praviloma zastonj (!) pošilja tudi v Slovenijo. Če vam jih bo prestregla carina, računajte, da boste morali državi plačati 22 % DDV in še nekaj malega uvoznih dajatev.