Jabolčne novosti

Prišla je jesen in prišel je novi iphone. Natančneje, trije iphoni. Apple je na svojem velikem dogodku, ki ga je prvič doslej priredil v novi dvorani z imenom (so)ustanovitelja družbe Steva Jobsa, ki je poosebljal Applovo filozofijo izdelkov, ki združujejo vrhunski dizajn, zmogljivost in enostavnost uporabe, pokazal jubilejni pametni telefon iphone x (izgovori se iphone deset, in ne iks). Predstavil je tudi iphona 8 in 8 plus, novo televizijsko škatlico apple tv 4K, ki bo končno omogočala tudi pretakanje videovsebin v ultravisoki razločljivosti 4K uhd, tretjo serijo pametnih ur apple watch in sveže operacijske sisteme za mobilne naprave, osebne računalnike in pametne ure ios, macos in watchos.

Trije iphoni

Iphona 8 in 8 plus sta neposredna naslednika modelov 7 in 7 plus, saj sta obdržala obliko, velikost zaslona (4,7 in 5,5 palca) pa tudi domači gumb (o tem malce pozneje), dobila pa sta stekleno zadnjo stran, močnejši procesor, prenovljeno kamero in brezžično napajanje. Prednaročila so začeli sprejemati v petek, uradna prodaja pa se začne teden pozneje, za iphone 8 bo treba odšteti približno 700 evrov, za njegovega večjega brata pa še stotaka več. Cena je konkretna, bo pa osmica že v osnovni različici imela 64 GB notranjega (nerazširljivega, kajpak) pomnilnika, različica z 256 GB pa bo primerno dražja.

Nato je sledila predstavitev iphona x, ki ga je predsednik uprave Appla Tim Cook napovedal z zdaj že klasično Jobsovo frazo: »Še ena stvar ...« Desetica že z imenom počasti spomin na prvi iphone, ki je pred desetimi leti sprožil pravo revolucijo v svetu mobilne telefonije, po Cookovih besedah je največji korak naprej po izvirnem iphonu. Telefon z oled zaslonom velikosti 5,8 palca z applovsko samosvojimi 2436 krat 1125 pikami res skoraj nima robov, le na zgornjem delu je zavihek s kupom senzorjev. Domači gumb, ki je bil kot čitalnik prstnih odtisov, se je poslovil, iphone x pa se odklepa s potegom po zaslonu in s pomočjo prepoznavanja obraza. In stvar res deluje brez problemov. Na hrbtni strani sta prenovljeni 12 MP kameri z optično stabilizacijo slike, v notranjosti je novi procesor A11 bionic (tako kot v osmici) in 64 GB pomnilnika (v osnovni različici). Nova je tudi prednja kamera, ki obvlada portretni način (zamegljeno ozadje), prinaša pa tudi novo portretno osvetlitev, pri čemer telefon prepozna poteze obraza in jih samodejno lepše osvetli. Cena je precej zasoljena – v Evropi bo stal 999 evrov –, a toliko stane tudi novi Samsungov galaxy note 8. Bomo videli, kako bo s Huaweijevim prvakom mate 10, ki ga pričakujemo sredi oktobra. Iphone x se bo začel prodajati 3. novembra.

Dve pametni uri

999 evrov bo stal novi iphone x.

Tretja serija pametnih ur apple watch prinaša dva modela: brez mobilne povezave in z njo, kar pomeni, da jo lahko resnično uporabljamo brez pametnega telefona. LTE-model z integrirano sim-kartico si deli telefonsko številko s telefonom, poleg samostojnega telefoniranja pa omogoča tudi pretakanje glasbe z Applovega servisa brez iphona. Apple watch, ki že zdaj velja za najboljšo pametno uro na trgu, ima še posodobljen dvojedrni procesor, hitrejši wifi čip, barometer, je vodotesna tudi pri plavanju, zaslon pa je kot antena. Cena v ZDA bo 329 oziroma 399 dolarjev, kar pomeni, da bo v Evropi stala približno toliko evrov, če ne celo nekaj več. Apple ne bo več izdeloval ure druge generacije, bo pa znižal osnovno ceno na 250 dolarjev (pocenili se bodo tudi starejši iphoni). Prednaročila in prodaja se začneta skupaj z ihonom 8.

En apple tv

Apple je kar nekaj časa odlašal z uvedno ultravisoke razločljivosti v svojo televizijsko škatlico apple tv. No, to je zdaj rešeno, saj apple tv 4K pretaka 4K UHD video, podpira pa tudi standard HDR (večji dinamični razpon), kar bo še kako razveselilo cinefile, ki bodo filme in nanizanke v 4K-formatu v spletni trgovini itunes lahko kupovali po isti ceni kot tiste v običajni visoki ločljivosti, 4K-vsebine pa bo pretakal tudi z drugih servisov, kot sta Netflix in Amazon. Novi apple tv 4K se bo začel prodajati 22. septembra, stal pa bo 179 dolarjev in verjetno nekaj podobnega v evrih.

In še trije sistemi

Res je, da je Apple nove operacijske sisteme za mobilne naprave, osebne računalnike in pametne ure – ios 11, macos high sierra in watchos 4 – predstavil že na junijski razvojni konferenci, a tudi tokrat so govorili o novostih, ki jih prinaša predvsem novi ios. Ta bo na voljo za prenos od 19. septembra naprej, mogoče pa ga bo naložiti na vse Applove mobilne naprave s 64-bitnim procesorjem, se pravi od iphona 5S naprej. Poleg strojnega učenja (učila se bo digitalna pomočnica Siri) in enostavnejšega plačevanja z orodjem apple pay ios 11 prinaša prenovljen grafični vmesnik z raziskovalcem datotek (prvič doslej), boljše kompresiranje fotografij in videa ter še kaj.

Najbolj goreči privrženci Appla zdaj vedo, kakšen bo njihov naslednji telefon, mi pa se že veselimo testa.

Gigant iz Cupertina se že tradicionalno izogiba velikim sejmom in razstavam in svoje novosti predstavi na posebnih jabolčnih dogodkih, po čemer se zgledujejo tudi druga velika imena v svetu mobilne telefonije in druge potrošniške elektronike.