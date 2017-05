Iz galerije telefona na izbrani naslov

Sloveniji ne manjka znanja. Številni startupi oziroma zagonska podjetja ponujajo inovativne rešitve ali visokotehnološke izdelke, pa naj gre za lebdeči gramofon ali za telefonski radar za merjenje hitrosti. In zdaj, ko so pravila uveljavljena in pot utrjena, v sodobnem svetu pa nismo več vezani le na svojo malo domovino, je zgodb o uspehu vedno več.



Od ideje do podjetja



Ena od takšnih je tudi Printee, aplikacija za naročanje slik neposredno iz galerije pametnega telefona. Ustanovitelju in direktorju startupa 4Fun Juretu Lukaču se je ideja porodila, ko je nekega dne naročal fotografije in je opazil, kako zapletene so trenutne rešitve za razvijanje fotografij. Ko je zamisel predstavil prijateljema z majhnimi otroki, sta bila navdušena in v istem trenutku so začeli tuhtati, kako zadevo spraviti v resničnost: »Naš cilj je bil najti najenostavnejšo možno pot, da fotografije iz galerije telefonov spravimo v fizično obliko. Sliši se zelo preprosto, vendar je bilo treba sprejeti kar nekaj kompromisov. Zato smo najprej raziskali trg in anketirali uporabnike, ki naročajo fotografije, da smo ugotovili, katere elemente aplikacija nujno potrebuje, katere pa lahko v prid preprostosti izključimo.«



Aplikacijo so začeli razvijati z lastnimi sredstvi, nato pa so dobili priložnost, da idejo predstavijo na tekmovanju Start up Slovenija 2016. »Tam smo prepričali žirijo in od slovenskega podjetniškega sklada prejeli denar, da smo izdelek lahko začeli razvijati na precej višji ravni,« pravi Lukač.



Iz galerije v tisk



Printee je preprost za uporabo. »V galeriji telefona označimo fotografije, ki jih želimo natisniti, in jih delimo z aplikacijo Printee, lahko pa fotografije izberemo tudi neposredno v sami aplikaciji. Ko smo jih izbrali, kliknemo gumb Naroči in potrdimo naročilo. Le pri prvi uporabi moramo izbrati način plačila in vpisati naslov dostave, seveda pa lahko te podatke naknadno spreminjamo ali dodajamo. Prednost naše rešitve je v tem, da lahko fotografije pošljemo komur koli – sebi, prijateljem ali sorodnikom. Zato smo veseli odziva mladih staršev, ki zdaj lahko brez večjih težav in komplikacij fotografije svojih malčkov razvijejo neposredno iz galerije telefona in jih pošljejo starim staršem, sorodnikom in prijateljem,« pojasnjuje Jure Lukač.



Fotografije jim razvijajo priznana podjetja. Pri 4Fun so ponosni, da je v Sloveniji njihov partner Digifot, ki velja za eno od najbolj kakovostnih podjetij na tem področju, pritegnili pa so tudi pozornost strateškega partnerja ORWO Net., ki jim je omogočil, da bo prejem fotografij po lokalnih stroških mogoč v kar 18 državah Evropske unije. Naročilo in dostava fotografij sta trenutno omejena na Slovenijo, že maja pa bo naročilo mogoče izvesti kjer koli na svetu, lokalna dostava pa bo delovala v 18 državah EU (Avstrija, Belgija, Hrvaška, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija).



Načrti



Zanimanje za aplikacijo je veliko, saj si jo na telefon prenese tudi več kot sto uporabnikov na dan, trenutno pa je nameščena na več kot 3300 mobilnih napravah Slovencev. Naročil je iz tedna v teden več, dodaja Lukač in nadaljuje: »Izjemno smo hvaležni za vse spodbudne besede in pozitivne odzive uporabnikov. Zaradi ohranjanja konkurenčnosti v primerjavi z velikimi evropskimi tekmeci so naše provizije skromne, zato je bistveno, da se osredotočimo na svetovni trg, kajti naš poslovni model le na slovenskem tržišču ne pije vode.«



Maja bo na voljo tudi spletna storitev, prek katere bodo uporabniki fotografije naročali s svojega računalnika. Še pred koncem leta pa bodo omogočili tudi možnost lokalnega prevzema fotografij. »Mali fotostudii si lahko na naši spletni platformi že zdaj brezplačno ustvarijo račun, tako da bodo v kratkem lahko njihove redne stranke fotografije naročile prek aplikacije Printee in jih nato brez stroškov poštnine prevzele pri njih – se pravi tam, kamor so že doslej dale izdelovati svoje fotografije. Naš dolgoročni cilj je seveda aplikacijo Printee predstaviti vsemu svetu,« sklene Jure Lukač.

Pri projektu dela 13 ljudi



Trenutno pri projektu aplikacije za naročanje slik neposredno iz galerije pametnega telefona aktivno sodeluje 13 ljudi, ki skrbijo za razvoj, oblikovanje, programiranje, podporo uporabnikom, stike z javnostmi in raziskavo trgov. Za potrebe posameznih projektov sodelujejo tudi z zunanjimi sodelavci, kot so videosnemalci, fotografi in drugi.