Imate v računalniku Intelov procesor? V kratkem boste ZELO slabe volje

Intelov procesor je nameščen v večini naših namiznih ter prenosnih računalnikov in s tem se do zdaj nismo kaj pretirano obremenjevali. Pač ena od ključnih komponent računalnika, s katero si nikoli nismo delali skrbi, dokler ni »crknila« ali pa nam jo je mulec »skuril« zaradi pretiranega navijanja.

No, prav Intelovi procesorji, ki so bili izdelani v zadnjem desetletju, pa vas bodo v kratkem, v manj kot tednu dni, spravili v zelo slabo voljo. Raziskovalci so namreč odkrili veliko varnostno pomanjkljivost, zaradi česar lahko postanejo tarča napadov malopridnih hekerjev. Varnostni popravek, ki se namesti v sklopu popravkov operacijskega sistema, je že narejen, a ima veliko pomanjkljivost – močno upočasni procesor. In to ne zgolj za kak odstotek, za kar bi večina pogledala skozi prste. Prve analize kažejo, da se lahko delovanje vašega mlinčka upočasni kar za 50 odstotkov!

Microsoft bo popravke začel izdajati danes okoli 23. ure.

Procesorji Intelu konkurenčnega proizvajalca AMD niso prizadeti, je pa AMD malce škodoželjno uporabnikom že sporočil, da namestitve popravka ne priporoča.

A kaj, ko uporabniki najnovejše različice windowsov kaj dosti izbire nimajo – Microsoft varnostne popravke namesti, pa če je uporabniku tako prav ali ne. V nastavitvah windows 10 je namreč posodobitve mogoče onemogočiti le začasno.

Danes do večera lahko še uživate v polni hitrosti vašega mlinčka

Microsoft bo popravke začel izdajati danes okoli 23. ure, najprej pa boste prišli na vrsto uporabniki windowsov 10. Če uporabljate še windowse 7 ali 8, bo namestitev popravka za nekaj dni odložena; omenja se, da ga boste dobili prihodnji torek. Popravek pa čaka tudi uporabnike linuxa in Applovih macov in tudi ponudniki protivirusnih programov bodo morali posodobiti svoje aplikacije, da se bodo pravilno razumele v novem okolju.

Tukaj preberite, kako lahko pravočasno preprečite samodejno namestitev popravka, ki bo močno upočasnil računalnik. Ne odlašajte, popravek se bo namestil že danes zvečer.