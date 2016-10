Imate tak samsung? Pri priči ga izklopite

NEW YORK – Južnokorejski velikan Samsung je uporabnikom v ponedeljek naročil, naj nemudoma ugasnejo nove nadomestne pametne telefone galaxy note 7, dokler se ne konča preiskava o samovžigih. Samsung je danes potrdil informacije, da je že ustavil proizvodnjo, pa tudi prodajo omenjenih telefonov, ki jih je podjetje prvič dalo v prodajo avgusta.

Gre za novo potezo južnokorejskega velikana, ki želi ublažiti posledice krize, zaradi katere so samo danes delnice podjetja izgubile osem odstotkov, v ponedeljek pa 1,5 odstotka. Podjetje, ki je dolga leta slovelo po inovacijah in kvaliteti, sedaj skuša popraviti nastalo škodo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Septembra je Samsung vpoklical 2,5 milijona telefonov po vsem svetu zaradi vžigov. Krive naj bi bile baterije. Podjetje je potem strankam dalo druge, domnevno popravljene telefone, vendar pa so se tudi ti začeli sami vžigati.

V ZDA so zaradi nadomestnega telefona, ki se je vnel tik pred vzletom, na primer med drugim odpovedali polet družbe Southwest Airlines. Samsung je vsem partnerjem po svetu izdal tudi navodilo, naj takoj zaustavijo prodajo novih telefonov ali zamenjavo starih za domnevno popravljene. Kupci omenjenih mobilnikov bodo po navedbah AFP upravičeni do povračila kupnine. Navodilo uporabnikom, naj izklopijo te telefone, je izpostavil tudi vodja ameriške komisije za varnost potrošnikov Eliot Kaye. Ocenil je, da je odločitev o prenehanju izdelave in prodaje teh telefonov pravilna.