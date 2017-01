Huawei v pričakovanju odličnih poslovnih rezultatov v letu 2016

Danes je Huawei Consumer Business Group (CBG) razkril težko pričakovane letne finančne in prodajne rezultate. Za leto 2016 Huawei predvideva 178 milijard kitajskih juanov (več kot 24,5 milijard evrov) prihodkov, kar pomeni 42 % več kot leto prej. Že peto leto zapored tako Huawei posega stabilno rast prihodkov. Prodanih je bilo več kot 139 milijonov naprav, kar predstavlja 29 % letno rast. Glede na podatke IDC je bila letna rast v 2016 na globalnem trgu pametnih telefonov le 0,6 %, Huawei tako z rezultatom 29 % rasti močno izstopa.

»Kljub težkim pogojem na trgu Huawei CBG še vedno raste s hitrostjo vodilnega v industriji. Verjamemo, da gre zahvala predvsem uporabnikom in osredotočenemu pristopu h kreiranju pomenljivih inovacij. Huawei umeščamo kot premium blagovno znamko, kar dosegamo z izboljševanjem globalnih kanalov prodaje in zagotavljanjem najboljših storitev. V letu 2017 bomo še okrepili dobavno verigo, distribucijske kanale, vlagali bomo v raziskave in razvoj, v storitve in vsa druga področja, ki bodo pomagala racionalizirati naše poslovanje. Izboljšati želimo učinkovitost odločanja in implementacijo odločitev. Vlagali bomo v procese, ki nam bodo pomagali okrepiti pozicijo na mednarodnih trgih in proaktivno razvijati naše prihodnje zmogljivosti,« je povedal Richard Yu, generalni direktor skupine Huawei.

Fokus: uporabne inovacije in postavljanje tehnoloških trendov

Medtem ko se rast globalne industrije pametnih telefonov upočasnjuje in zaznavamo pomanjkanje inovativnosti, Huawei CBG gradi na produktnem vodenju in se pozicionira kot vodilni v postavljanju trendov industrijskih inovacij s pionirskimi preboji v razvoju kritičnih tehnoloških področij. Huawei CBG je fokusiran na razvoj uporabnih novosti, ki so jih v letu 2016 predstavili v obliki preboja na področju operacijskih sistemov (EMUI, ki temelji na Android sistemu), dvojni kameri in umetni inteligenci.

Premagovanje upočasnjevanja telefonov s sistemom Andoid

Z namenom rešitve upočasnjevanja Android telefonov, ki se pojavlja po določenem času uporabe, je Huaweijeva ekipa najboljših Linux razvijalcev popolnoma optimizirala sistem Android. Na podlagi njihovega dela je Huawei predstavil EMUI 5.0 vmesnik, ki je globoko integrirana s čipovjem Kirin in vsebuje 20 patentiranih tehnologij, ki omogočajo popoln izkoristek kombinacije programske in strojne opreme. Ta vsebuje visoko optimiziran sistem, ki rešuje dodelovanje virov, ki ga nadzira pametna tehnologija samoučenja in nadaljnje optimizacije aplikacij sistema Android.

Dvojna kamera Leica

Huawei in Leica sta s skupni močmi razvila dve generaciji dvojne kamere v letu 2016 in s tem postavila nov trend v fotografiji na pametnih telefonih. S to prelomnico v fotografiji in njeni kakovosti je Huawei seriji P9 in Mate 9 postavilo med najbolj popularne telefone. V septembru je Huawei skupaj z Leico ustanovil tudi poseben razvojni center Max Berek Innovation Lab, ki zagotavlja nadaljnje sodelovanje in razvoj na področju fotografije.

Umetna inteligenca je prihodnost razvoja na pametnih telefonih

V luči razvoja umetne inteligence se je Huawei osredotočil na percepcijo inteligence, kognitivne in računalniške inteligence in ustvaril sistem umetne inteligence, ki temelji na sodelovanju med programsko opremo, napravo in oblakom. Huawei je naredil tehnološki preboj na področju senzornih algoritmov, iskalnika, semantičnega razumevanja in situacijske inteligence. Vse z namenom, da uporabniku ponudi pametne rešitve v različnih scenarijih.

Zahvaljujoč tehnološkim prednostim, so Huaweijevi paradni konji, P9, Mate 9 in Honor 8 dosegli globalno prepoznavnost blagovne znamke. Huawei P9 serija je presegla 10 milijonov prodanih telefonov, Mate 9 pa je takoj po predstavitvi v novembru lansko leto za kar 50 % presegel prodajo predhodnika, Mate 8.

Huawei se pozicionira kot prestižna blagovna znamka

Z razvojem tehnološko naprednih produktov, investicijami v globalne kanale in storitveno infrastrukturo Huawei zagotavlja pozicioniranje blagovne znamke v samem vrhu. Huaweijeva napredek in rast sta prepoznana na mnogih globalnih lestvicah uspešnosti. Na Interbrandove lestvici blagovnih znamk se umešča na 72. mesto, na lestvici BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands pa je vstopil kar na 50. mesto.

Glede na raziskave IPSOS je Huaweijeva globalna prepoznavnost zrasla s 76 % v letu 2015 na 81 % v letu 2016. Raziskava je prav tako pokazala, da kar 31 % Huaweijevih uporabnikov pripada 30 % populacije z najvišjimi prihodki v državi.

Glede na podatke iz oktobra 2016, ki jih pripravlja GfK, je Huaweijev delež na globalnem trgu pametnih telefonov zrastel na 11,3%. V severni in zahodni Evropi je z neverjetnim prodorom v prodaji P9 in P9 Plus Huawei presegel 15 % delež. V nekaterih severnoevropskih državah že dosega pozicijo vodilnega na trgu.

Na Kitajskem je Huaweijev tržni delež prvič presegel 20 % in prevladoval v cenovnem razredu okoli 600 evrov.

Potrošnik ostaja na prvem mestu

V letu 2017 bo Huawei CBG še naprej postavljal potrošnikove potrebe na prvo mesto. Huawei želi okrepiti svojo poslovno bazo, racionalizirati poslovanje in storitve za stranke. Huawei bo nadaljeval svojo prisotnost na trgu pametnih telefonov, nosljivih naprav, pametnega doma in oblačnih storitev s ciljem, da postane vodilni ponudnik končnih rešitev in platformo storitev, ki uporabniku omogočajo bolj udoben in inteligenten način povezovanja s svetom.