Googlove novosti  in napovedi

Za nami je Googlova razvojna konferenca I/O, posvečena predvsem programski opremi. Na jesenskem dogodku so govorili o telefonih pixel, očalih za navidezno resničnost daydream view, pretočni škatlici chromecast ultra in pametnem zvočniku home, tokrat pa so bili v ospredju prihajajoči operacijski sistem android o, nove storitve, umetna inteligenca ter navidezna in obogatena resničnost.



Androidna vsenavzočnost



Že spet novi android? Saj še lanski ni dobro zaživel. Android 7 s sladkim imenom nugat je luč sveta ugledal lansko jesen, najprej pa so si ga lahko naložili imetniki Googlovih telefonov s čistim androidom, se pravi nexus in pixel. Drugi so lahko le čakali na nove (premijske) telefone drugih proizvajalcev, ki so nugat zapakirali v svoje uporabniške vmesnike. Še zdaj ni splošno razširjen, saj je naložen le na najnovejših (beri najdražjih) telefonih, drugi še vedno delajo na predprejšnjem marshmallowu, tisti resnično poceni telefončki pa znajo imeti naložen še kak starejši androidni operacijski sistem.



A to ne spremeni dejstva, da je Googlov android najbolj razširjen operacijski sistem: na svetu je trenutno že več kot dve milijardi mobilnih naprav, pametnih televizorjev in avtoradiev, na katerih teče android. Naložen je na skoraj devetih desetinah vseh pametnih telefonov, Googlovi storitvi drive in foto pa uporablja okoli 800 oziroma 500 milijonov ljudi.



Kaj torej prinaša android o?



Ena velikih in najbolj navdušujočih novosti je slika v sliki. Če smo doslej gledali kak posnetek na youtubu, pa smo se spomnili, da si moramo nekaj zapisati, smo morali zapreti youtube in zagnati beležnico. V androidu o pa se bo video s pritiskom na domačo tipko pomanjšal v okence, ki ga bomo lahko premikali po zaslonu. Posnetek se bo predvajal še naprej, ko bomo odprli drugo aplikacijo. Okence z videom bomo lahko seveda spet povečali ali ga frcnili, če ga ne bomo hoteli več gledati.



Spremenila se bodo tudi obvestila aplikacij. Že zdaj lahko pogledamo obvestila s potegom navzdol z zgornjega roba zaslona, odslej pa se bo tudi pri ikoni aplikacije pojavila pikica: če bomo pritisnili in držali prst na ikoni, se nam bo odprlo okence z obvestilom. Nekaj podobnega pri Applovem iosu obstaja že kar dolgo.



Komur ni všeč nenehno vnašanje uporabniških imen in gesel, se bo razveselil funkcije samodejnega izpolnjevanja (auto-fill) v mobilnem brskalniku chrome, kar so Googlovi inženirji preprosto prenesli z njegove namizne različice. Auto-fill bo deloval tudi pri aplikacijah zunanjih avtorjev.



Poenostavljeni bosta tudi kopiranje in lepljenje (copy & paste). Saj se to lahko počne že zdaj, le da zahteva nekoliko več potrpežljivosti in natančnosti. V oju se bo označevalo in kopiralo z enim dolgim pritiskom na del besedila oziroma z dvojnim pritiskom, pri čemer bo operacijski sistem praviloma prepoznal, ali gre za ime, telefonsko številko, naslov ali kraj, in predlagal uvrstitev med stike.



Android o naj bi bil kar dvakrat hitrejši od nugata. To bo veljalo tako za zagon telefona (na Googlovem pixlu se bo zagonski čas skrajšal s 35 na le 13 sekund) kot tudi za odpiranje in delovanje aplikacij. Hkrati naj bi še varčneje ravnal z baterijo, pri čemer bo (končno) uvedel omejevanje delovanja aplikacij v ozadju, kar je prav tako nekaj, kar uporabniki iphonov in ipadov poznajo že več let. Pošta, denimo, se bo še vedno osveževala, a sistem bo določenim aplikacijam preprečeval, da bi v ozadju praznile baterijo in zasedale pomnilnik, pri čemer bo opozarjal na velike porabnike. Proizvajalci androidnih telefonov so se s tem problemom doslej ukvarjali vsak po svoje znotraj svojih uporabniških vmesnikov, zdaj pa bo to vgrajeno že v osnovni android. Še nekaj, kar se bo podvajalo?



Boljši bo tudi varnostni nadzor nad aplikacijami. Google že zdaj spremlja, kaj se dogaja v trgovini, in briše problematične aplikacije (brisal bo tudi tiste, ki so ocenjene z le eno zvezdico), zdaj pa bo nad varnostjo aplikacij bdela nova storitev Google play protect, ki bo skenirala ne le tiste v trgovini, temveč tudi naložene na telefon. Tako naj bi sistem prepoznal sumljive, ki so se morda izmaknile nadzoru v trgovini ali smo si jih na telefon naložili s kakega drugega mesta. No, varnost aplikacij je še ena od prednosti Applovega iosa...



V svetu kratic



Google se zadnja leta veliko ukvarja z umetno inteligenco (AI) in strojnim učenjem (ML). Google lens (leče) je nov sistem za prepoznavanje: uporabnik bo naredil posnetek tako rekoč česar koli, sistem pa bo ugotovil, za kaj gre, in ponudil odgovore, rešitve in spletne povezave. Če bomo Google lens uporabili v navezi z Googlovim assistantom (pomočnikom), bo znal prepoznati vrsto rože ali restavracije s fotografije ali odstraniti žice s fotografije, če bomo, denimo, naredili posnetek nečesa za žičnato ograjo. Google foto pa bo odslej še večji poudarek dajal deljenju fotografij s prijatelji in skupinami.



Po lanski predstavitvi očal za navidezno resničnost (VR) daydream view je Google zdaj napovedal še samostojna očala, ki za delovanje ne bodo potrebovala pametnega telefona. Nadaljevali bodo tudi delo z obogateno resničnostjo (AR), predvsem pri določanju položaja uporabnika v zaprtih prostorih, pri čemer ni poudarek na igricah, ampak predvsem uporabi AR v komercialne namene. Tako v ZDA v trgovinah za domače mojstre Lowe (druge največje tovrstne verige na svetu) že preizkušajo sistem, s katerim kupec z uporabo obogatenega pogleda na zaslonu poišče iskani izdelek.