Googlov  veliki dogodek

Velike korporacije obožujejo velike dogodke. Ameriški Google je tako minuli teden predstavil kup novosti, pri čemer je bil v dobršni meri pred tem podobno skrivnosten kot Apple. O nekaterih stvareh se je že dolgo govorilo, o drugih ugibalo, tretje pa je Google kar sam napovedal vnaprej. Vsekakor so googlovci predstavili kar nekaj stvari več kot v jabolčnem taboru.



Pixel in nougat



Ena oziroma dve od stvari, o katerih se je na veliko ugibalo, sta nova Googlova pametna telefona, na katerih bo tekel neokrnjeni android nougat, Googlov mobilni operacijski sistem s številko sedem, ki prinaša veliko uporabnih novosti. Letošnje leto je res v znamenju sedmice – najprej Samsung z modeli galaxy S7, S7 edge in note 7, nato Googlov android 7 in na koncu še Applov iphone 7. A vrnimo se h Googlovima telefonoma, ki ju je sestavil HTC, čeprav na ohišju ne bo niti njegovega logotipa, ampak le črka G. Menda je bil prav to razlog, da novih čistokrvnih androidnežev za Google ni sestavil Huawei, o katerem se je sprva govorilo, da je vztrajal, da mora na ohišju in škatli biti tudi njegovo ime – tako kot na prejšnjem nexusu 6P.



Saj res, ime nexus se je prav tako poslovilo: Googlova telefona nosita ime pixel in pixel xl. V notranjosti sta si precej podobna, saj oba poganja superzmogljivi štirijedrni procesor snapdragon 821, 4 GB delovnega spomina in od 32 do 128 GB notranjega pomnilnika, ki pa se ga, žal, ne da razširiti s spominsko kartico. Pixel ima petpalčni zaslon, pixel xl pa za pol palca večjega, pri obeh pa gre za organske svetleče diode oled. Glavna kamera z 12 megapiksli naj bi bila po Googlovih trditvah še boljša in predvsem hitrejša od tiste na nexusu 6P, kamera za selfieje pa ima osem megapikslov.



Na obeh bo naložen že nadrejeni android 7.1, telefon pa bo (za zdaj) kot edini imel tudi Googlovega assistanta, konkurenta Applovi digitalni pomočnici Siri, Microsoftovi Cortani in Amazonovi Alexi. Za razliko od iphona 7 sta pixla ohranila 3,5-milimetrski avdioizhod za slušalke, pohvalita pa se lahko tudi s simetričnim USB-C-priključkom, ki je bil prisoten že na lanskih nexusih. Na morju ali na bazenu pa bo na pixla treba lepo paziti, ker sta odporna le proti prahu, preneseta pa le kakšno kapljo vode, ne pa že pravega potapljanja kot Samsungove najdražje galaksije in Applovi sedmici. Žal pa pixla ne nadaljujeta še ene nexusove tradicije: napravi ne spadata več v višji srednji razred, ampak kar v premium, kjer tekmujeta s prej omenjenimi prvaki, saj modela z 32 GB pomnilnika staneta 650 oziroma 770 dolarjev. No, na voljo pa sta v treh barvah: zelo srebrni, precej črni in resnično modri.



Navidezno in domače



Tudi Google ne more mimo kratice VR. Njegova rešitev se bo imenovala Daydream View (sanjarjenje), ki je sicer na voljo le za razvijalce, a že zdaj se ve, da bodo Googlova očala za navidezno resničnost potrebovala res močan telefon.



Googlov digitalni pomočnik, imenovan preprosto assistant, ne bo gostoval le v mobilnih napravah, ampak tudi v domači napravi google home, ki je neposredna konkurenca Amazonovemu echu. Z njim bo mogoče nadzirati vse pametne naprave v gospodinjstvu: denimo z besedami ukazati pralnemu stroju, naj opere perilo v barvnem programu pri 40 stopinjah, naročiti pico in povedati hifiju, naj začne predvajati izbrano glasbo.



Komuniciranje



V tretje gre rado, so si verjetno mislili pri Googlu, ko so razvijali novo aplikacijo za takojšnje sporočanje allo. Potem ko se aplikaciji talk in hangouts nekako nista ravno prijeli, alloju kaže veliko bolje. Njegova prednost v primerjavi s Facebookovim messengerjem ali snapchatom je integracija z asistentom, ki bo predlagal mogoče odgovore, fotografije in poiskal lokale, ki ponujajo takšno hrano, o kateri bo uporabnik pisal. Allo omogoča tudi kodirane pogovore in njihovo (resnično) brisanje.



Za ljubitelje videopogovorov pa je na voljo tudi google duo, videoaplikacija, ki spominja na Applov facetime in Microsoftov skype. Duo omogoča, da pogledamo video klicatelja, še preden odgovorimo na klic.



Google je predstavil še chromecast ultra, napravico za pretakanje videa, ki obvlada ultravisoko razločljivost 4K UHD v navezi s standardom HDR, nov wi-fi usmerjevalnik (router), žal pa ni potrdil govoric in predstavil novega operacijskega sistema za prenosnike in tablice, ki naj bi se imenoval andromeda, šlo pa naj bi za mešanico med androidom in operacijskim sistemom chrome OS.