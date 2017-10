Google resno koraka v svet naprav

Oktobra lani je Rick Osterloh, vodja Googlovega novega oddelka za naprave, v San Franciscu napovedal začetek nove dobe, ko »Google ne bo več samo za guglanje«, ampak vstopa v svet fizičnih naprav, ki sedejo v naše žepe ali naše domove. Google je lani predstavil prva pametna telefona pod (popolnoma) lastno blagovno znamko pixel, pametni zvočnik in wifi usmerjevalnik. To je bil velik korak za podjetje, znano po vsem svetu po spletnem iskalniku in mobilni programski opremi.



Letos je Google pokazal, da namerava v svetu potrošniške elektronike resno konkurirati Applu, Samsungu in tudi Amazonu, ter predstavil drugo generacijo svojih naprav, med katerimi so nova pametna telefona pixel 2 in pixel 2 xl, pametni domači zvočnik, pametne slušalke in nova očala za navidezno resničnost.



Nova telefona

Pixel 2 in pixel 2 xl se spuščata v resen boj s telefonskimi prvaki, kot so Apple, Samsung, Huawei pa tudi LG. Manjši pixel 2 ima petpalčni oled-zaslon, večji pa šestpalčnega, v obeh tiktaka že dobro znani Qualcommov procesor snapdragom 835, ki poganja novi operacijski sistem android oreo. Google je ohranil tradicionalne robove ob zaslonu in le enojno kamero, češ da je tako dobra, da ne potrebuje dveh, poslovil pa se je od izhoda za slušalke, kar marsikomu ne bo všeč. Oba pixla sta vodoodporna, imata pa še eno zanimivost: podobno kot pri HTC U11 imata za stisk občutljivi stranici. Cena bo tudi vrhunska: v ZDA staneta 649 in 849 dolarjev, v Evropi pa bosta ti številki precej podobni, le da bo šlo za evre.



Riba babilonka

Ribica iz Štoparskega vodnika po galaksiji Douglasa Adamsa, ki je znala prevajati vse jezike vesolja, postaja resničnost. Google je v sredo zvečer pokazal pametne slušalke pixel buds (za v uho), ki znajo prevajati jezike v realnem času in predvajati izbrano pesem na govorni ukaz. Čepka, ki sta tudi občutljiva za dotik, staneta 159 dolarjev, na voljo pa bosta v istih barvah kot pixla.



Pametne naprave

Google je predstavil še nova očala za navidezno resničnost daydream view vr, novi hibridni prenosnik pixelbook, nova pametna zvočnika home max in home mini ter samostojno kamero, imenovano clips, ki obvlada t. i. strojno učenje, se pravi, da se samodejno prilagaja uporabniku. Očala daydream ne prinašajo strašnih novosti, veliko zanimanja pa je vzbudil le kilogram težki in le centimeter debeli prenosnik pixelbook, na katerem ne tečejo Microsoftova okna, ampak Googlov računalniški operacijski sistem chrome. Zadeva menda zdrži deset ur dela, osnovni model z 12,3-palčnim zaslonom z Intelovim procesorjem core i5 sedme generacije, 8 GB rama in 128 GB shrambe pa naj bi stal 999 zelencev. Pisalo bo treba dokupiti še za 99 dolarjev.



Za velike trge sta zanimiva tudi nova domača zvočnika home max in home mini, pri čemer bo prvi s ceno štirih stotakov namenjen bolj petičnim kupcem, ki iščejo visoko kakovost zvoka, home mini, ki bo stal 49 dolarjev, pa bo namenjen manj zahtevnim uporabnikom.



Google je sicer res novinec v svetu naprav, a s svojim zaledjem in vsesplošno spletno prisotnostjo mu verjetno ne bo hudega.