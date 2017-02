FOTO: Porabil je 235 evrov in iz avta naredil tole

John Charles Putrino ima terenca (dodge ram 1500) in dva tedna pred odhodom na daljši izlet se je odločil, da bo zadnji del predelal v spalnico in shrambo. Kakšnih ročnih spretnosti se v preteklosti ni loteval, tokrat pa je narisal načrt, uporabil orodje in izdelal nekaj, kar mu bo v prihodnjih dneh, tednih in mesecih prišlo še kako prav. Za prenočišče mu namreč ne bo treba porabljati denarja, saj bo lahko kakšno kitico, dve ali več odspal kar v avtu, na mehkem.

Kako ga je priredil, si lahko ogledate v zgornji galeriji. Naj še dodamo, da ga je celotna predelava stala 250 dolarjev ali 235 preračunanih evrov. Koliko prenočitev bi s tem denarjem lahko plačali v hotelu?