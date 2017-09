FOTO: Od hladilnika do robota

Onkyo in Pioneer sta pokazala nove pametne zvočnike in slušalke. Foto: arhiv

Berlinski velesejem zabavne elektronike IFA ima tradicijo. Mednarodna radijska razstava (Internationale Funkausstellung), kar pomeni kratica IFA, se je odprla že davnega leta 1924, tedaj še pod nazivom Velika nemška radijska razstava, v letih, ki so sledila, pa so v Berlinu predstavili vrsto inovacij, kot so, denimo, televizijska katodna cev leta 1931, Philipsova kompaktna avdiokaseta leta 1963 in eksperimentalna 3D-televizija leta 1983. Sejem se je nadgrajeval in spremenil v največjo evropsko razstavo zabavne elektronike, na kateri lahko človek zdaj vidi vse od sesalnika za prah do plešočega robota.

Veliki Samsung

Povezljivost je bila poleg kakovosti izdelave in premikanja meja mogočega eden izmed Samsungovih temeljev delovanja, ki jih je izpostavil direktor marketinga za Evropo David Lowes. Veledogodek južnokorejskega giganta se je odvil kar dva dneva pred uradnim odprtjem sejma za splošno javnost. Ker je Samsung le malo prej v New Yorku predstavil novi veliki pametni telefon galaxy note 8, so za Ifo ostale na prvi pogled nekoliko manj pompozne stvari.

No, Samsung je v Berlin pritovoril za gigantsko dvorano elektronike. Ena večjih novosti je bil prvi HDR gaming zaslon CHG90 s kar 124-centimetrsko diagonalo in super ultraširokim razmerjem slike 32:9 ter ločljivostjo 3840-krat 1080 pik. Za igričarje je zanimiv še podatek, da sliko osvežuje s 144 Hz, njegov odzivni čas pa je le 1 ms, kar skupaj z ukrivljeno panoramsko sliko igralca tako rekoč vrže v svet iger.

Velik poudarek je bil tudi na sodobnih gospodinjskih aparatih in pametni beli tehniki, pri čemer so samsungovci glasno predstavili močnejši in vzdržljivejši pokončni sesalnik za prah powerstick pro ter še izboljšani pralni stroj s tehnologijo addwash, ki omogoča naknadno polnjenje bobna, ko pralni program že teče, novi motor quickdrive, ki meče vodo v več smeri, pa skoraj za polovico skrajša čas konvencionalnega pranja, pri čemer porabi še za 20 odstotkov manj elektrike.

Seveda ni šlo brez nosljivih naprav: Samsung je pokazal novo športno pametno uro gear sport, zapestnico gear fit2 pro (obe sta res vodoodporni) in pametne slušalke gear icon x, pri čemer so izpostavili še partnerstvo s slovitim proizvajalcem kopalk in plavalne opreme Speedo. To pa ni bilo edino partnerstvo, ki ga je oznanil Samsung: poleg TV-servisa, razvitega v sodelovanju z japonsko družbo Rakuten, so se povezali še s Panasonicom in studiem 20th Century Fox, da bi razširili standard (visokega dinamičnega razpona) HDR 10+, in to brez kasiranja licenčnin.

240 tisoč obiskovalcev in 1805 razstavljavcev na 159.000 kvadratnih metrih.

Kaj pa preostali velikani?

Tudi Philips je imel najeto glomazno dvorano, v kateri je predstavljal še širši spekter izdelkov kot Samsung: od pametnih LED-sijalk in aparatov za kavo prek pametnih naprav in aplikacij za nego in spremljanje razvoja otroka do vrhunskih televizorjev oled, med katerimi je izstopal prihajajoči 65-colski velikan serije 9 z naprednim procesorjem P5, ki bo na trg prišel januarja prihodnje leto.

Sony prav tako ni štedil z novostmi. Poleg dveh novih visokozmogljivih pametnih telefonov xperia XZ1 in XZ1 compact s 5,2- in 4,6-palčnim zaslonom in z novim androidom 8 (prodaja steče že v kratkem) je japonski velikan predstavil 360-stopinjski zvočnik z glasovnim upravljanjem in vgrajenim Googlovim pomočnikom, svež povezljivi avtomobilski AV-sprejemnik, 77-palčni televizor bravia oled A1, brezžične slušalke in glasbene predvajalnike višjega ranga ter ultrakompaktni robustni fotoaparat RX0.

Kitajski Huawei si je za predstavitev novega velikega pametnega telefona mate 10 že rezerviral termin v sredini oktobra, je pa vseeno pokazal nekaj svežih naprav, od novega paradnega telefona honor 9 svoje sestrske blagovne znamke Honor do malce kompaktnejšega telefona Huawei nova 2 s petpalčnim zaslonom in treh hibridnih prenosnikov matebook, s prihajajočim procesorjem kirin 970, ki naj bi bil »boljši od Samsungovih in Applovih«, pa se namerava globlje podati v svet umetne inteligence.

Lenovo je najavil pet novih pametnih naprav, ki se postavljajo s kraticami AI (umetna inteligenca), AR in VR (obogatena in navidezna resničnost): očala mirage AR, očala za mešano resničnost explorer, pametni telefon moto X, tablica tab 4 home assistant in vsestranski prenosnik yoga 920. Pokazal pa je še 12-palčno yogo 720, hibridni miix 520 in računalniški zaslon thinkvision P27u.

Digitalni pomočniki

Ena od glavnih tem letošnje Ife je bila umetna inteligenca (AI). Sicer je še prezgodaj, da bi govorili o pravi umetni inteligenci, tako da gre v primeru trenutnih AI naprav bolj za digitalne pomočnike, ki spremljajo naše navade in na podlagi tega predlagajo kaj »novega«. Znajo pa prepoznati govor in izvajati naše ukaze, kar zna biti res uporabno. Precej manj uporabni pa so po mojem skromnem mnenju vsi tisti roboti, ki so jih v Berlinu tako radi kazali. Robot, ki mi zna slediti? Neverjetno! Roboti, ki znajo sinhrono plesati? Nevideno! (Po nekaj sekundah so bili že opazno neuglašeni.) Saj so luštni, ampak...

Šalo na stran, v prihodnosti bomo videli vedno več robotov, in ne nujno v humanoidni obliki. Računalniki in stroji nam že zdaj precej pomagajo, pa čeprav niso videti kot roboti iz znanstvenofantastičnih filmov. Neke vrste robot je tudi Googlov digitalni pomočnik (Google Assistant), ki je prisoten na čedalje več napravah, ali pa Amazonova Alexa in Applova Siri.

S kompatibilnostjo s tovrstnimi digitalnimi pomočniki se ponašata tudi Onkyova zvočnika G3 in P3, pri čemer je bilo zanimivo, da so predstavniki družbe na tiskovni konferenci govorili predvsem o njuni povezljivosti in pametnosti, medtem ko niti z besedico niso omenili kakovosti zvoka, ki je, sodeč po slišanem, boljši od nekaterih konkurentov. Tudi ameriški Harman, ki ga je spomladi kupil Samsung in ki ima pod svojim okriljem še vrsto znanih avdio blagovnih znamk, je predstavil svoj pametni zvočnik, ki bo kompatibilen tudi z Microsoftovo digitalno pomočnico Cortano.

Onkyov partner Pioneer je predstavil nove slušalke za v uho z Applovim vmesnikom lightning in s tehnologijo odstranjevanja zunanjega hrupa, ki pa za to ne potrebujejo dodatnih baterij, hkrati pa porabijo manj energije kot Applove slušalke earpods. O kakovosti zvoka spet niso nič govorili, čeprav je bistveno boljša od (osnovnih) earpodsov. A to je v zadnjih časih nekako že stalnica: o kakovosti zvoka se ne govori, pomembneje je naštevati tehnične standarde, ki jih naprava obvlada.

Še iz domačih logov

Na Ifi je bilo med največjimi svetovnimi proizvajalci bele tehnike in gospodinjskih aparatov že tradicionalno tudi velenjsko Gorenje, ki je v Berlinu nastopilo še s premijsko blagovno znamko Asko. Slovenski novinarji smo vedno dobrodošli na njihovem (dvonadstropnem) razstavnem prostoru, tako da smo dobili hitro vodeno turo po novostih iz sveta bele tehnike, med katerimi so še posebno padli v oči pametni vgradni pa tudi klasični retro hladilniki, da o naprednih indukcijskih kuhališčih niti ne govorimo, medtem ko za naslednje leto pripravljajo še posebno hudo linijo pralnih in sušilnih strojev waveactive. Tudi Gorenje je predstavilo svojo virtualno pomočnico Anno, velik poudarek pa seveda namenjajo povezljivosti med napravami in različnimi platformami.

Slovenski razstavljavci na Ifi Poleg velenjskega Gorenja so se po podatkih, dosegljivih na Ifinem spletnem portalu, sejma udeležili še Status, Strip's in GOAP. Pri družbi Status Metlika razvijajo in izdelujejo vakuumske aparate, posode in pripomočke za kuhanje. Sedemdeset odstotkov izdelkov prodajo na evropskih trgih, dvajset v Azijo, deset pa v Avstralijo in na Novo Zelandijo. Strip's iz Kandrš razvija in proizvaja izdelke s področja elektronike, multisenzorske in LED-tehnologije. GOAP iz Nove Gorice pa je vodilni svetovni inovator izdelkov za pametne hiše in avtomatizacijo počitniških ladij. Kakor pravijo na svoji spletni strani, trenutno dosegajo 50-odstotni svetovni delež na področju avtomatizacije kabin za največje potniške ladje.