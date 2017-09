FOTO: Najboljše igre leta

Videoigre so velik posel, ki prinese sto milijard dolarjev na leto, kar je dejansko dvakrat več od dohodkov filmske industrije. Osebni računalniki, videokonzole in v zadnjem času predvsem pametni telefoni so poskrbeli za to, pa naj gre za velike, t. i. AAA-naslove, ki ob izidu stanejo tudi po 60 do 70 evrov, ali za mobilne igre, ki služijo predvsem na račun mikrotransakcij.

Nabor videoiger je izjemno pester: od klasičnih prvoosebnih streljačin, v katerih pobijamo vse živo, igranja vlog v masovnih spletnih večigralskih pustolovščinah do dirkalnih simulacij in metanja jeznih ptičev v prašiče. Človeku res prija kratek pobeg v navidezni svet, seveda pa kot pri vsaki stvari tudi pri igrah ne smemo pretiravati. Pa si oglejmo nekaj iger, ki so izšle letos in obveljale za ta boljše.

Resident Evil: Biohazard

Medtem ko se na velikih platnih zaključuje filmska serija Nevidnega zla oziroma Resident Evil, kakor se imenuje v izvirniku, je ta legendarna srhljivka doživela že sedmo izdajo na glavnih platformah (PS 4, xbox one in PC) s podnaslovom Biohazard. V sedmici, če ji lahko tako rečemo, saj je vseh različic in odvrtkov igre skoraj 30, igramo v prvi osebi in v vlažni Louisiani raziskujemo korenine celotne štorije. Temačno, srhljivo, krvavo in ravno prav odbito.

Yakuza 0

Yakuza 0 prinaša igranje vlog (RPG) v japonskem podzemlju v neonskih osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Izjemna igra, razvita ekskluzivno za Sonyjev playstation 4, za ljubitelje vsega japonskega, pa tudi tiste, ki radi tepejo mafijce z bicikli. Yakuza 0 ima zrelo zgodbo, odbit humor, udaren borilni sistem in dodelane junake.

For Honor

For Honor na vseh (resnih) platformah ponuja srednjeveško večigralsko klanje, ki v boj postavi viteze, vikinge in samuraje hkrati. Srednji vek v igrah še ni bil predstavljen tako akcijsko in udarno. Tudi zato, ker je večigralstvo v igri zastavljeno kot v klasičnih streljačinah, kar bi lahko opisali kot križanca med pretepaškim Street Fighterjem in vojaškim Call of Dutyjem.

Sniper Elite 4

Ker v zadnjem času primanjkuje iger, ki se dogajajo v drugi svetovni vojni, je Sniper Elite 4 kot nalašč za ljubitelje tihega plazenja in raziskovanja okolice, iskanja pravega mesta za strel in – ko gre vse narobe – prikaza kaotičnega boja v vojni. Za tiste malo manj zahtevne pa dobra novica: naslednji Call of Duty se bo vrnil h koreninam, se pravi v drugo svetovno vojno.

Halo Wars 2

Halo Wars 2 (PC in xbox one) je zanimiv odmik od klasične prvoosebne streljačine v realnočasovno strategijo in odlično nadaljevanje solidne, a ne prav spektakularne prve igre Halo Wars. Morda ni tako globoko navdahnjena kot velikani žanra, a zato ponuja hitro, dojemljivo in zabavno strateško bojevanje.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild je igra, s katero je na trg zmagoslavno prišla Nintendova nova konzola switch. Nič čudnega, saj sta obe dodelani do potankosti. Zelda v najnovejši izdaji ponuja boj proti zlu v fantastičnem čudežnem svetu. Kritiki igre kar ne morejo prehvaliti: v bistvu je njena edina slabost omejenost na Nintendov switch, sicer bi tudi na drugih platformah lahko doživeli to japonsko akcijsko pustolovščino.

Nier Automata

Nier Automata (PC in PS4) je težko pričakovano nadaljevanje prvega Nierja. Gre za prvovrstno akcijsko RPG-igro s hitrim, frenetičnim bojem. Ne glede na to, ali se borimo proti velikim robotom ali le raziskujemo razdejani svet, igra ponuja odlično mešanico napetosti in melanholije. Boj je veliko bolj dodelan kot v enici, zgodba pa ima toliko obratov, da igralcu komaj pusti priti do sape.

The Sexy Brutale

The Sexy Brutale (PC, PS4 in xbox one) je napeta pustolovščina, v kateri iščemo morilca po baročnem dvorcu in poskušamo preprečiti naslednji umor, pri čemer so vsi drugi junaki ujeti v 12-urno časovno zanko. Skozi igro se dvorec vedno bolj odpira, primeri oziroma uganke pa postajajo vedno bolj zapleteni in napeti. Malce drugačno, a silno privlačno.

Mario Kart 8 Deluxe

Za konec poglejmo še v razširjeni svet brkatega vodovodarja Maria. Mario Kart 8 Deluxe je spet Nintendova ekskluziva za konzolo switch in spet gre za odlično arkadno dirkačino. Vozila so odzivna in hitra, proge izjemne, ne manjka pa niti antigravitacija. Mario Kart 8 Deluxe je res zabava za vso družino.