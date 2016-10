FOTO: Mariborčan prvi na svetu

Wels je kot utemeljitelj bionike v nekdanji Avstro-Ogrski razvil obliko rastlinskega semena Zanonia macrocarpa v drsna in motorna letala, ki so bila v končnih izpeljavah v marsičem najboljša, vsekakor pa najvarnejša pred prvo svetovno vojno. Foto S.N.

Potem ko so načrtovalci prvih pristankov na Luni razširili območje astronavtskih raziskav z lunarnim avtomobilom, napovedujejo na Marsu uporabo posebne vrste letala: leteče krilo. Ta nima krmilnih površin v repu, in zato tudi ne trupa za njihovo povezavo s krilom. Konstruktorji so morali na tem področju premagati vrsto pri letalih običajnih oblik že obvladanih problemov. Končni rezultat sta manjši upor in večja strukturna trdnost letečih kril.

