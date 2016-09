FOTO: To je novi iphone 7

SAN FRANCISCO – Ameriški tehnološki velikan Apple je danes predstavil novi pametni mobilni telefon iphone 7 ter novo pametno uro Apple Watch Series 2. Poleg tega je podjetje najavilo, da v njihovo trgovino z aplikacijami za mobilnike App Store prihaja Nintendova video igra Super Mario Run.

Apple je na posebnem dogodku v San Franciscu predstavil tako osnovni model iphone 7 kot različico z večjim zaslonom iphone 7 Plus. Apple tako nadaljuje s tradicijo predstavljanja novih mobilnikov pred nakupovalno mrzlico v prazničnem koncu leta. Septembra lani je tako predstavil modela iphone 6S in 6S Plus, leto prej iphone 6 in 6 plus, septembra 2013 modela 5S in 5C, septembra 2012 pa model iphone 5.

Pomembnejše karakteristike iphona 7: vodoodpornost in odpornost proti vdoru prašnih delcev

ni priključka za slušalke

boljša (dvojna) kamera, ki med drugim omogoča optično povečavo slike

na voljo tudi je v dveh črnih barvah (jet black in black)

izboljšani zaslon z vrhunsko barvno paleto

spremembe pri fizičnem gumbu za preklop na domači zaslon

boljša baterija

na izbrane trge prihaja 16. septembra.

Prvi iphone je luč sveta ugledal sredi leta 2007, do petice pa so mu sledili modeli 3G, 3GS, 4 in 4S. Septembra letos je tako na vrsti iphone 7, potem ko so marca letos zunaj ustaljenega časovnega okvira že predstavili nižjecenovni model iphone SE, ki je nasledil model iphone 5S.

Pametna ura in Super Mario

Apple svojo prvo pametno uro predstavil pred dvema letoma. Zdaj sledi nov model, Apple Watch Series 2. Ta je vodoodporna, premore satelitsko navigacijo GPS, zanjo pa bo na voljo tudi video igra Pokemon Go, ki je letos na mobilnih telefonih s svojo virtualno resničnostjo sprožila pravo manijo. Nova pametna ura bo s 16. septembrom na voljo v okrog 25 državah.

Super Mario sodi med najbolj priljubljene franšize v svetu videoiger, tokrat pa je ta izmišljeni video igričarski superjunak izpod okrilja japonske družbe Nintendo prvič uradno na voljo tudi imetnikom mobilnih naprav z Applovim operacijskim sistemom Ios. Razvili so jo v sodelovanju z ameriškim podjetjem Niantic, ki je razvil tudi Nintendovo igro Pokemon Go.