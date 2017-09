FOTO: Galaktična beležnica

Po Samsungovem odpoklicu samovžigajočih se pametnih telefonov note 7, ki je južnokorejskega giganta stal kar več milijard dolarjev, smo čakali njegovega naslednika note 8. Samsung se je odločil obdržati ime linije velikih pametnih telefonov, saj ima note med uporabniki kljub težavam sedmice še vedno pozitiven prizvok, pa tudi tisti, ki so že kupili ali naročili note 7, so ga večinoma zamenjali oziroma so vzeli drugi premijski samsung oziroma počakali na novi note.

Največji doslej

Trajalo je kakšno leto, a note 8 je zdaj tu. S 6,3-palčnim zaslonom je to telefon z največjim zaslonom doslej. A čeprav zaslon meri kar 16 centimetrov, aparat niti ni velikanski, saj je le za slab milimeter širši od nesrečnega nota 7, ki je imel »samo« 5,7-palčni zaslon, oziroma je za tri milimetre ožji od iphona 7 plus in novega iphona 8 plus s 5,5-palčnim zaslonom. Sveži iphone X je sicer ožji, a ima tudi za pol palca manjši zaslon. Štos je v zadnje čase vedno bolj priljubljenem razmerju stranic zaslona 18:9 oziroma celo 18,5:9, kakršnega imajo zadnje tri Samsungove osmice. Poleg tega ima note 8 tako kot S8 in S8+ t. i. brezkončni zaslon (infinity display), ki s svojo zaobljenostjo poskrbi, da je zaslon v praksi še malce ožji.

Kljub 16-centimetrskemu zaslonu note 8 v roki ne deluje preglomazno.

Slika in zvok

Sam zaslon sicer ne prinaša nič revolucionarnega: gre za že preverjeni super amoled zaslon, ki se izkaže z živahnimi barvami, izjemnimi kontrasti, odlično črnino in visoko svetilnostjo, ki mu omogoča, da je viden tudi pri močnejši dnevni svetlobi. V notranjosti tiktaka Samsungov osemjedrni procesor exynos, ki v navezi s šestimi gigabajti delovnega pomnilnika poskrbi, da vse teče gladko in hitro. Naš testni telefon je imel 64 GB notranjega pomnilnika, kar je več kot dovolj, še posebno ker se ga da razširiti s spominsko kartico. Vgrajen je samo en zvočnik, kar ni ravno presežek, je pa zato zvok prek priloženih AKG-jevih slušalk odličen.

Dvooka kamera

Note 8 ima podoben sistem dvojne kamere kot iphone plus oziroma X: obe kameri imata po 12 MP, pri čemer ima glavna (širokokotna, 26 mm) bolj odprto zaslonko (f/1,7), medtem ko druga, »tele« kamera (52 mm) do senzorja spusti malce manj svetlobe (F/2,4), obe pa imata optični stabilizator slike. Kakovost fotografij in videa (tako 4K kakor navadni HD, obvlada pa tudi počasne posnetke) je odlična, in to tudi pri slabi svetlobi. Prednja kamera ima »le« 8 MP, a ima enako širokoodprto zaslonko kot glavna hrbtna kamera, zmore pa snemati video do ločljivosti 1440p, kar je več kot dovolj tudi za resnejše vlogerje.

Redke pripombe

Kaj bi še lahko povedali o notu 8? Na voljo je v štirih barvah (naši se pravi javorno zlata), vtič je hitri usb c (verzija 3.1), ki deluje tudi kot videoizhod, kar ni ravno pogosto niti pri dražjih telefonih. Baterija je spodobno zmogljiva in ob običajni uporabi brez težav zdrži ves dan (wifi in mobilni podatki, telefoniranje, pregledovanje pošte, brskanje po spletu, igranje igric itd.), polni pa se zelo hitro: v pol ure se napolni za 40 odstotkov, pozna pa tudi brezžično polnjenje, ki ni dosti počasnejše.



Pisalo je pri meni pustilo mešane občutke: saj je uporabno za risanje ali skiciranje, a za resnejše beležke raje tipkam na navidezno tipkovnico, kakor da kracam po zaslonu. A nekateri ga ne morejo prehvaliti.



Digitalna pomočnica Bixby zdaj deluje tudi pri nas, a je precej občutljiva za (glasno in angleško) izgovorjavo. Sadjarjem je to uspelo veliko bolje in veliko prej. Ena redkih zamer gre le poziciji čitalnika prstnih odtisov, ki je preblizu glavne kamere in precej visoko, zato pa prepoznavanje obraza in šarenice deluje kot namazano. Hud telefon, a tudi njegova cena je huda, saj je treba zanj v redni prodaji odšteti evro manj kot tisoč evrov. No, prednaročniki poleg dobijo še posteljico deX, ki telefon spremeni v pravi osebni računalnik.