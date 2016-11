Facebook je Zuckerberga razglasil za mrtvega

SAN FRANCISCO – Facebook je v petek svojega ustanovitelja Marka Zuckerberga in še nekatere druge uporabnike razglasil za mrtve, vendar so odgovorni hitro ugotovili zmoto, jo odpravili in priznali, da je Facebook storil »grozno napako«.

»Za kratek čas se je na profilih pojavilo spominsko sporočilo. To je bila grozna napaka, ki smo jo že odpravili,« je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik Facebooka.

Mediji so poročali, da so se na dveh milijonih profilov pojavila spominska sporočila. Danny Sullivan, urednik publikacije o spletnih brskalnikih, pa je v šali zapisal: »Prekleto. Moral bi uporabiti 'facebook live', da bi pokazal, kako sem bil 'facebook mrtev'.«