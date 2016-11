E-glasovnica: izberi slovenski avto leta 2017 in zadeni kartico s 1500 evri

Tudi letos bomo – Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Avto magazin, Val 202 in Avtomobilnost ter splet­ni portal Planet Siol.net – izvedli tradicionalni izbor Slovenski avto leta, ki je letos že jubilejni – 25. po vrsti.

V izboru sodelujejo vsi novi modeli avtomobilov, ki so letos prišli na trg in jih bo do 30. novembra registriranih najmanj 25. Najprej imate glavno besedo bralci oziroma poslušalci, saj boste s svojimi glasovi izbrali finaliste in jim zagotovili prve točke za končni izbor, v katerem bodo odločali avtomobilski novinarji iz uvodoma omenjenih medijev.

Po pravilih izbora se bodo v finale uvrstili tisti, ki bodo dobili največ glasov bralcev in poslušalcev. Avtomobil, ki bo zbral največ glasov, začne svojo pot v finalu s šestimi točkami, drugouvrščeni s štirimi in tako vse do petega mesta.

Po enakem sistemu bomo pet finalistov januarja 2017 ocenili še novinarji sodelujočih medijev in model, ki bo v finalu zbral največ točk, bo osvojil naslov slovenski avto leta 2017.

E-glasovnico najdete spodaj.

Ob končnem izboru bomo izžrebali tudi nagrajence med glasovalci. Prva nagrada je Petrolova klubska kartica z dobroimetjem 1500 evrov. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju ni pomembno, za kateri avto glasujete, morate pa pravilno odgovoriti na vprašanje na glasovnici.

Tiskano glasovnico objavljamo tudi v naši avtomobilistični prilogi Obrati, prvič 16. novembra 2016. Čas za glasovanje je do 18. decembra 2016.

Ne poznate odgovora na nagradno vprašanje? Skrit je v tem besedilu ...