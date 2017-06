Dvooka ozka šestica

Čeprav smo pred nekaj tedni na teh straneh že predstavili samsung galaxy S8 in njegovo »brezrobost«, pa je pravi začetnik novega trenda v svetu mobilne telefonije LG G6, ki je šele zdaj priromal v naše mastne roke. G6 je bil prvi premijski pametni telefon, ki je zgornji in spodnji rob zmanjšal na minimum uporabnosti pa tudi stranska robova sta ožja od večine sodobnih telefonov; le samsung ima manjše robove, a je prišel na trg nekaj mesecev za LG.

Končno odličen LG



Korejski oblikovalci so se potrudili in izdelali oblikovno dovršen telefon brez ostrih robov in s stekleno prednjo in zadnjo stranjo, kar je trenutno zadnji krik mode v svetu (dražjih) telefonov. Steklene površine so sijoče, le hrbtna stran je hitro postala malce zamaščena. Ne vem pa, zakaj se nekateri proizvajalci pametnih telefonov trudijo dajati zaščitno folijo na zaslon. Saj se dobro vidi skoznjo in je dovolj prevodna za elegantno delo, meni osebno pa je moteč tisti rob, ki se mu pač ne moreš izogniti. Dobro, da se zaslon ne popraska prehitro, je pač treba narediti kak lepotni kompromis. Ohišje G6 je vodoodporno za pol ure do globine poldrugega metra, tako da se nam ni treba bati nekaj dežnih kapelj ali padca v lužo. Čitalnik prstnih odtisov je na hrbtni strani, deluje pa tudi kot tipka za izklop, saj je telefon nima na desnem robu, kot je to v navadi pri večini telefonov.

Ozki zaslon in široka kamera



LG G6 je napovedal nove ožje zaslone in konec klasičnega televizijskega formata 16:9 – njegov zaslon z diagonalo 5,7 palca ima bolj filmsko razmerje stranic 18:9 oziroma 2:1. Ker je zaslon s tem ožji, je telefon posledično lažje držati in upravljati z eno roko. Škoda je le, da vse aplikacije ne delujejo samodejno v tem formatu oziroma da ostanejo temni robovi, lahko pa jih v to prisilimo ročno. Zaslon z 2880 krat 1440 pikami je odličen, jasen in kontrasten ter berljiv tudi pri dnevni svetlobi. Na hrbtni strani sta dve kameri s 13 MP: glavna s precej odprto zaslonko (f/1,8) ima tudi optični stabilizator slike, druga pa je širokokotna, tako da ima uporabnik nekaj več možnosti pri fotografiranju. Slike so odlične, kakor bi pričakovali od takšnega telefona, ima pa tudi dodatno aplikacijo za kamero, s katero delamo kvadratne fotografije in jih sestavljamo v pare.

Malo kompromisov



V notranjosti se skriva ne ravno najnovejši snapdragon 821 s 4 GB delovnega pomnilnika, ki pa je še vedno v samem vrhu po zmogljivostih in varčnosti. No, LG G6 tudi zato stane okoli 700 evrov in ne več. Baterija je dovolj zmogljiva, da zdrži ves dan poštenega dela, z bolj varčno uporabo pa bi znala zdržati tudi dva. Pozna hitro polnjenje, tako da je v pol ure napolnjena skoraj do polovice, simetrični usb c vtič pa pozna tudi hitri standard prenosa 3.1. LG se ni odpovedal izhodu za slušalke, zvočnik pa je le eden. Preobleka androida nugat ni preveč načičkana in pozna tudi temni način menijev, žal pa je LG z operaterji na telefon nametal precej le redko uporabljanih aplikacij. V bistvu mu gre zameriti le nekaj: ker ima tako ozke robove, se prsti marsikdaj dotikajo zaslona, ne da bi to opazil, zaradi česar se zaslon ne odziva tako, kot bi se moral. A to se da rešiti že s katerim popravkom.