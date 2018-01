Drugi, boljši korak

Ko sem pred poldrugim letom na morju telefoniral prek Huaweijeve prve pametne ure, sem se hkrati počutil kot bedak in kot zelo frajerski (takrat še nismo uporabljali izraza kul) osnovnošolec, ki se je spomnil italijanskega dueta Righeira, ki je v osemdesetih imel italo disko uspešnico Vamos a la playa (da, v španščini) in na nastopih uporabljal mikrofone v obliki zapestnih ur. Priznam, zelo češko, kot smo včasih rekli, ampak nostalgično. No, vseeno sem pazil, da me ni videlo preveč ljudi, hči pa me je gledala, češ, fotr, kaj ti pa je.

Huawei watch 2

No, bodimo resni. Huaweijeva prva pametna ura je bila kar dobra, le zelo masivna se mi je zdela. Huawei watch 2 pa je konkreten korak naprej. Ura je videti precej bolj športno, poleg tega je občutno lažja od predhodnega srebrnega monobloka. Čeprav je z 12 milimetri debeline od prvega modela v resnici debelejša za milimeter, je videti tanjša in robustna. Težo so znižali s pomočjo plastičnih materialov, a tudi pašček iz kakovostnega (nesmrdečega) usnja prispeva svoje. Gumba sta odslej dva, pri čemer lahko spodnjega sprogramiramo, da odpre izbrano aplikacijo, obroba številčnice pa še vedno ni vrtljiva, čeprav bi na prvi pogled pomislil, da je. Zaslon je malce manjši kot pri predhodniku, so mu pa povečali ločljivost. No, prav veliko besedila ne pride na zaslon v še vedno berljivi obliki, sicer pa ura ni niti namenjena temu.

Z androidnimi telefoni deluje urica odlično, z iosom pa se poveže bolj slabo.

Uporabnost

Huaweijevi inženirji so vanjo stlačili kup uporabnih komponent: GPS, NFC, wifi, bluetooth in celo anteno 4G LTE, s čimer lahko uro uporabljamo kot samostojni telefonski aparat: reža za nano sim-kartico se skriva za paščkom, ki ga je treba umakniti z ohišja. Na spodnji strani je presenetljivo natančen in hiter merilnik srčnega utripa, ki lahko po želji ali nenehno spremlja ritem srca in ga shranjuje za poznejšo analizo. Novi Googlov operacijski sistem za nosljive naprave android wear 2.0 je veliko uporabnejši kot prej. Do trgovine Google play odslej dostopamo kar prek ure in si direktno nalagamo aplikacije in nove številčnice. Najuporabnejše so seveda aplikacije za različne aktivnosti, kot sta workout ali google fit, pri čemer nam urica pomaga pripraviti (osnovne) treninge, poleg tega nas med službo opozarja, kdaj moramo vstati, narediti nekaj korakov in se pretegniti.

Kompatibilnost

Ker na uri teče android wear, težav s povezovanjem z androidnimi telefoni ni. Ura se poveže z našim Googlovim računom, obvešča nas lahko o prejetih sporočilih in elektronski pošti, telefonskih klicih, dogodkih v koledarju itd. Z Applovimi iphoni oziroma iosom (od različice 9 naprej) pa je kljub velikim obljubam povezava le osnovna. Za začetek traja parjenje ure z iphonom precej dlje kot pri androidu in v bistvu ne prinese skoraj nič uporabnega: še koledarja mi ni uspelo zadovoljivo sinhronizirati. Za iphone je pač dovolj dobra le Applova pametna ura. Ura je zdaj delno vodoodporna: prenesla bo tudi prhanje, v bazen pa le ne z njo. Baterija je kar solidna; če ne uporabljamo merilnika srčnega utripa, zna z nenehno prižganim zaslonom zdržati od dva do tri dni oziroma še kak dan, dva več, če zaslon prižigamo le po potrebi. Če športamo in imamo vključen merilnik in GPS, zdrži spodobnih deset ur. Ima tudi ultravarčni način, s katerim naj bi zdržala kar 18 dni, a tedaj delata samo ura in števec korakov. Pravzaprav gre za odlično in uporabno pametno uro, ki deluje tudi samostojno, a za to je treba pri nas odšteti okoli 350 evrov, v nemških spletnih trgovinah pa jo najdemo že za 230, medtem ko je za športni model brez povezljivosti ​LTE med Germani dovolj že 160 evrčkov.