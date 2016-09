Dostopni lepotec

Kitajski proizvajalec pametnih telefonov Huawei je objavil rezultate poslovanja za prvo polletje 2016. In, milo rečeno, niso slabi. Prihodki so se mu povečali za 41 odstotkov na dobrih deset milijard evrov, po svetu pa je prodal več kot 60 milijonov pametnih telefonov, kar je kar 25-odstotna rast na letni ravni. Huaweijev tržni delež v nekaterih evropskih državah je že dosegel 15 odstotkov, v Sloveniji pa je to mejo presegel v poletnih mesecih. Premium model P9 z dvema kamerama se je namreč prodal v več kot 5000 kosih, P9 lite pa več kot 11.000.



Medtem je Huaweijeva blagovna znamka Honor, ki predstavlja mladostnejši in še cenovno dostopnejši rang pametnih telefonov, pokazala novi top model honor 8, ki v naše trgovine prihaja v sredini septembra. Redna cena aparata bo 429 evrov, skoraj zagotovo se ga bo dalo kupiti v Bigbangu in v spletni trgovini Mimovrste, verjetno pa ga bo ponujal tudi Telemach, ki je kot prvi operater pri nas v paketni ponudbi ponujal prejšnji model honor 7 lite, ki se je tako dobro prodajal, da si je avgusta prislužil naziv telefon meseca.

Lep, a kar malo pregladek



Honor 8 se po videzu zgleduje po najboljših, saj z zglajenimi robovi spominja na Applov iphone 6s in Samsungov galaxy s7. Telefon kljub velikemu 5,2-palčnemu zaslonu lepo sede v roko. Čeprav je zadnja stran steklena, so robovi še ravno prav hrapavi, da ne zdrsne iz roke. Problem je le na drugih površinah, s katerih telefon prerad zdrsne. Zaslon z ločljivostjo 1920 krat 1080 pik je oster, barvit in dovolj svetel tudi za uporabo na močnejšem soncu, na spodnjem delu pa se poleg izhoda za slušalke skriva zelo dobrodošla vtičnica usb c, ki zaradi simetričnosti pomeni konec napačnega vtikanja polnilnega kabla v telefon. Čitalnik prstnih odtisov ostaja priročno nameščen na hrbtni strani telefona, z njim pa lahko zaganjamo kup aplikacij. Honor 8 prinaša še eno novost: uporabo členkov. Če potrkamo nanj, naredi posnetek zaslona, če pa narišemo c, e, m ali w, se zažene izbrana aplikacija.

Dvojna kamera



Po zmogljivostih osmica pade nekam med prejšnji top model honor 7 in večjega Huaweijevega brata P9. Ker se v drobovju skriva zmogljiv osemjedrni procesor v navezi z razkošnimi štirimi gigabajti delovnega pomnilnika, se aplikacije hitro nalagajo in tečejo brez zatikanja. Notranjega pomnilnika je za 32 gigabajtov, je pa razširljiv s spominsko kartico. Da, pokemone se da iskati v obogateni resničnosti, saj je v telefon vdelan tudi žiroskop, brez katerega zverinic ne vidiš na ozadju, ki ga snema kamera. In prav kamera 12 MP, pardon, kameri sta glavna aduta novega honorja 8. Podobno kot pri P9 ena snema v barvah, druga pa je črno-bela in poskrbi za večjo kakovost slike. Za selfieje poskrbi prednja kamera z osmimi megapiksli, ki takoj ponudi t. i. lepotni način, a temu se da izogniti, zna pa prepoznati nasmeh in se sama sprožiti v pravem trenutku.

Dobra baterija



Honor mi je nenehno (površno) štel korake in aplikacije zdravje nisem in nisem mogel utišati. Na srečo se da vse prednaložene aplikacije odstraniti, a tega pač ne moreš storiti testnemu telefonu. Na zgornjem delu aparata je tudi infrardeči oddajnik, s katerim telefon postane pravi daljinec. Hvale vredno je tudi dejstvo, da sem moral v tednu testiranja le enkrat naknadno vnesti pin-številko sim-kartice, kar se mi je pri drugih telefonih iz Huaweijeve razširjene družine dogajalo najmanj vsak dan. Huaweijev uporabniški vmesnik emui je še vedno nekoliko štorast v primerjavi z bolj »čistimi« androidnimi telefoni, a Kitajci napovedujejo velike spremembe s prihajajočo različico 5. Baterija je brez težav preživela poldrugi dan nenehnega igračkanja, telefon pa me je prijazno opozarjal na najbolj požrešne aplikacije. Ima pa tudi nočni filter modre svetlobe, kar naj bi v temi manj utrujalo oči.