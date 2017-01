Danes konec Pop TV in Kanala A

Programa Pop TV in Kanal A od danes nista več dosegljiva gledalcem, ki televizijo spremljajo le prek navadnih strešnih oz. sobnih anten. Medijska hiša Pro plus se je namreč odločila, da ju ne bo več oddajala prek prizemne mreže oddajnikov, tako da bosta odslej dosegljiva le prek ponudnikov kabelske oz. satelitske televizije.

Cena skrivnost

Že ob napovedi te poteze v začetku decembra so v Pro plusu pojasnili, da je sicer gledalcev, ki njihove programe spremljajo prek kabelskega, satelitskega ali optičnega priključka katerega od ponudnika teh storitev, iz leta v leto več. Razlog za to so bogatejša programska ponudba, boljša kakovost slike, pa tudi zagotavljanje dodatnih storitev za gledalce, prilagojenih sodobnemu življenjskemu stilu in skladnih s tehnološkim napredkom.

Pro plusovi televizijski programi Pop TV, Kanal A, Kino, Brio in Oto ter vsi kanali v HD-različici bodo od 16. januarja na voljo izključno prek tistih ponudnikov kabelskega in IPTV-omrežja ter satelitske televizije, ki se bodo odločili za distribucijo njihovih vsebin v svojem sistemu.

Operaterji so pojasnili, da bosta oba programa še naprej v njihovi ponudbi, niso pa razkrili, koliko bodo za to morali odšteti Pro plusu in ali bodo na koncu to občutili tudi uporabniki v obliki zvišane naročnine.

Tole vam ostane

Po umiku programov Pop TV in Kanal A iz digitalne prizemne televizije bodo prek navadnih sobnih oziroma strešnih anten brezplačno še naprej dosegljivi naslednji televizijski programi: TVS 1, TVS 2, TVS 3, TV Koper, TV Maribor, Vaš kanal, Planet TV, TV3 Medias, Golica TV, Gold TV, TV Arena, Nova24TV in TV Petelin. O umiku iz prizemne televizije sicer razmišljajo tudi na Planet TV.

Več informacij o razpoložljivosti programov prek navadnih anten je na voljo na spletni strani Oddajnikov in zvez RTV Slovenija, ki upravlja digitalno prizemno omrežje oddajnikov: https://www.rtvslo.si/dvb-t/. Gledalcem s sobno ali strešno anteno je za dodatne informacije in pomoč na voljo tudi Pro plusova brezplačna telefonska številka 080 2842.