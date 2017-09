Častna devetka

Kitajski Huawei je letos poleti po prodaji pametnih telefonov prehitel ameriški Apple in zasedel drugo mesto na svetu. Pred njim je le še južnokorejski Samsung. Res pa je, da se bo Applova prodaja s prihodom novega iphona zagotovo okrepila, saj gre za enega izmed bolj pričakovanih telefonov zadnjih let, še sploh ker iphone letos praznuje deseto obletnico in vsi pričakujejo nekaj posebnega. Po drugi strani pa bi znal Huawei obdržati (razmeroma majhno) prednost, saj bo le kak mesec za Applom predstavil svoj novi adut, veliki pametni telefon mate 10, poleg tega pa ima še veliko manevrskega prostora na doslej še neosvojenih trgih Indije, južne Azije in Severne Amerike.

Honor ali Huawei?

K Huaweijevemu uspehu prispeva tudi njegova sestrska blagovna znamka Honor, ki jo je splovil pred kakšnimi tremi leti. Nedavno je tudi v naše loge priromal novi honor 9, ki se ponaša z dvojno kamero, 5,2-palčnim visokorazločljivostnim zaslonom, močnim procesorjem kirin 960 ter 4 GB delovnega in 64 GB notranjega pomnilnika v osnovni izvedbi. In to za približno stotaka manj kot njegov glavni »konkurent« huawei P10, ki stane približno 600 evrov. V čem je torej finta? Honor je namenjen mlajšim kupcem, ki si želijo predvsem šminkerski telefon, za katerega pa ne bi radi odšteli preveč denarja. Nekaj časa je bilo celo tako, da so bili honorji na prodaj samo v lastni spletni trgovini, pozneje pa so jih začeli ponujati tudi operaterji. In zgodba o (dodatnem) uspehu je bila rojena.



Honor 9 je na prvi pogled precej podoben starejšemu in dražjemu bratu huaweiju P10, a razlike so vidne.

Dve očesi nista vse

Največja razlika je v optiki: P10 se lahko pohvali, da je njegova dvooka glavna kamera nastala v sodelovanju s slovito nemško fotografsko družbo Leica, medtem ko je pri honorju 9 uporabljena »navadna« optika. In prav tu, poleg drugačnega oblikovanja, seveda, je glavna razlika med sicer zelo sorodnima telefonoma. Saj je že res, da povprečen uporabnik, ki naredi kak selfie ali kakšno družinsko fotografijo, razlike v kakovosti verjetno niti ne bo opazil, a kdor želi od telefona oziroma kamere izvleči nekaj več, bo še kako cenil fotografske zmogljivosti P10, ki ima poleg boljše optike, ki naredi preprosto boljše posnetke, tudi optični stabilizator slike, ki poskrbi za ostrejše posnetke. Razlika je tudi v zaslonu, ki ima pri P10 lepše barve in kontraste, a to še ne pomeni, da devetica ne omogoči dobre slike, le P10 je pač boljši.

Bleščeče oblikovanje

Honor 9 je lep telefon z običajnim razmerjem stranic zaslona 16:9, robova nad in pod zaslonom pa sta še precej konkretna (novo razmerje stranic 18:9 naj bi prinesel prihajajoči mate 10). Pri tem je le malce večji, debelejši in težji od P10. Zaobljeni stekleni hrbet, na katerem se prelivajo barve, je res privlačen in niti ne polzi iz rok, treba pa je biti previden, kam ga odlagamo, saj je tako spoliran, da bo začel drseti že na najmanjšem klančku. V resnici mi je skoraj padel na tla, ko sem ga odložil na malce neraven kup papirjev, a ga je na srečo ustavil napajalni kabel, ki se ni iztaknil (in to še ne pomeni, da je treba usb c-vtič s silo tlačiti v vtičnico). No, hrbtna stran je občutljiva tudi za mastne prste in uhlje. Hitri čitalnik prstnih odtisov je, podobno kot pri P10, na prednji strani telefona, ob njem pa sta tokrat za dotik občutljivi tipki za nazaj in prikaz nazadnje odprtih aplikacij.

Skratka, honor 9 je odličen telefon za ta denar, z vrhunskimi zmogljivostmi in le malo kompromisi, ki bo pritegnil predvsem mlajše kupce, ki imajo radi bleščeč vpadljiv dizajn. In ki si ga bodo lahko privoščili. No, k dobri prodaji bodo zagotovo pripomogle ponudbe operaterjev, ki omogočajo nakup na obroke. In tistih 11 do 15 evrov na mesec se ne sliši več veliko.