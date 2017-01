Čakajoč na novo nokio  in robido

Ko je Steve Jobs leta 2007 predstavil prvi iphone, je njegova revolucionarna oblika z zaslonom na dotik dobesedno odpihnila dotlej prevladujoče pametne telefone s tipkovnico, med katerimi so kraljevali moto q, palm treo, nokia e62 in blackberry pearl. V tistih časih sta bila nokia in blackberry resnični zastavonoši med pametnimi telefoni, apple pa je bil le drzni nadobudnež. Zdaj ko iphone praznuje deseti rojstni dan in povečuje globalni tržni delež, se nekdanja kralja mobilnikov borita za to, da bi njuni imeni po dolgih letih pozabe spet nekaj pomenili.



Barcelonski premieri?



BlackBerry ima v ognju pametni telefon s fizično tipkovnico, ki naj bi se imenoval mercury (živo srebro), Nokia pa je za kitajski trg že napovedala model srednjega razreda nokia 6. Po vseh pričakovanjih bosta obe družbi novosti predstavili na svetovnem kongresu mobilne telefonije MWC v Barceloni konec prihodnjega meseca. Kako uspešni bosta, bo odvisno predvsem od cene in ciljne skupine uporabnikov, morda pa računajo tudi na malce stare slave in nostalgijo nekdanjih uporabnikov. Hec pa je, da tako Nokia kot BlackBerry sama ne bosta izdelovala pametnih telefonov, ki nosijo njuni imeni. Pravico do blagovne znamke Nokia si zdaj lasti finska družba HMD, ki jo vodijo nekdanji Nokijini kadri, telefone pa bo sestavljal Foxconn FIH Mobile, podružnica tajvanskega Foxconna. BlackBerry je sicer še lastnik programske opreme, ki nosi njegovo ime, telefone pa bo izdelovala kitajska družba TCL, ki jo morda še najbolje poznamo po pametnih televizijah in mrežnih predvajalnikih roku, izdeluje pa tudi mobilne telefone alcatel.



Prestop k androidu



Preden je iphone z svojim operacijskim sistemom ios spremenil svet pametnih telefonov, so bili Nokijini in BlackBerryjevi top modeli statusni simbol, ki pa jih je mučila okorna programska oprema. Nokia se je povezala z Microsoftom in ustvarila linijo telefonov lumia z operacijskim sistemom windows phone, ki je neslavno propadla. Microsoft je za 5,4 milijarde dolarjev za deset let odkupil licenco za blagovno znamko Nokia, a jo je prodal že po petih letih, in to za 350 milijonov dolarjev.



BlackBerry je še nekaj časa vztrajal pri svojem istoimenskem operacijskem sistemu, dokler ni prestopil h Googlovemu androidu, a ga je nadgradil z lastno varnostno programsko opremo. Takšno kombinacijo naj bi nadaljeval tudi prihajajoči mercury.



Nokia 6 bo prvi Nokijin androidni pametni telefon, zanimivo pa je, da so za premiero izbrali Kitajsko, kjer androidna trgovina za aplikacije google play ne deluje. Na pričakovani predstavitvi v Barceloni bo tako prvič mogoče videti, kako se obnese nova Nokia v neomejenem svetu Googlovih servisov in storitev ter kako dejansko deluje.



Različni cilji



Nokia in BlackBerry imata morda podobne cilje, do katerih pa nameravata priti po različnih poteh. BlackBerryjev mercury cilja na višji razred kupcev, medtem ko bo nokia 6 telefon srednjega razreda, ki naj bi na Kitajskem stal okoli 250 evrov. Čeprav je HMD dokaj skrivnosten glede posameznih modelov prihajajočih telefonov, pa je že napovedal, da naj bi v prihodnjih treh letih za oglaševanje na globalni ravni namenil skoraj pol milijarde evrov. Po drugi strani pa tudi pri BlackBerryju pripravljajo tudi cenejše linije telefonov.



Toda, ali jima bo uspelo privabiti kupce? V microsoftovskih časih so Nokijine lumie veljale za telefon s solidno opremo za razmeroma majhen denar. Nokia je bila sinonim za dober in poceni nakup, v navezi z androidom pa bi nova nokia znala ciljati predvsem na srednji razred. Po drugi strani pa bo BlackBerry še vedno imel težave z identiteto, če se bo kot klop držal nekdanjega slovesa vrhunskega poslovnega telefona, namesto da bi se osredotočil na telefone, ki bi jih vsakdo hotel, saj je tudi med navadnimi smrtniki veliko takšnih, ki bi raje tipkali na pravo tipkovnico kakor navidezno – in se nenehno motili in popravljali.



Nekoč se je še dalo vsaj nekoliko zanašati na zvestobo kupcev, a Nokia in BlackBerry sta z obzorja izginila za toliko časa, da so njuni stari oboževalci vmes presedlali na android in ios. Samo čas bo pokazal, ali je med nami še vedno dovolj ljubiteljev teh dveh klasičnih blagovnih znamk, ki sta nekoč toliko pomenili, da se bosta obdržali oziroma vrnili med glavne igralce.