Brezmejna lepota

Svet je čakal in dočakal. Novi Samsungov junak galaxy S8 (in še malce večji brat S8+) je izpolnil visoka pričakovanja, nastala po lanskem baterijskem debaklu z notom 7. Galaxy S8 ima večji, a ožji zaslon, robov skoraj ni, zaradi česar ga je lažje upravljati z eno roko, procesor je nadmočan, uporabniški vmesnik dodelan. Še največja hiba je malce nerodno postavljen čitalnik prstnih odtisov, sicer pa je S8 (skoraj) popoln vrhunski telefon, za katerega je treba v prosti prodaji odšteti okoli 800 evrov, pri dolgoročni vezavi pa okoli dva stotaka manj. Vsekakor pa je Samsung z novo galaksijo stopničko postavil zelo visoko.

Neprekosljiva eleganca



Samsung je z novim galaxyjem res storil korak naprej. Zgornji in spodnji rob sta zožena do skrajnosti, stranskih robov pa skorajda ni. Amoled zaslon, ki prikaže res fantastične barve in kontraste, pozna pa tudi standard HDR, je doživel prenovo, in sicer zdaj meri razkošnih 5,8 palca (pri S8+ kar 6,2 palca), pri čemer pa je telefon zaradi zaobljenih robov in drugačnega formata (18,5:9 namesto standardnega 16:9) ožji od konkurence, tako da je z njim pravo veselje delati z eno roko. V primerjavi z Applovim iphonom 7 (4,7-palčni zaslon) je komaj kaj širši, v družbi velikega huaweija mate 9 (5,9 palca) pa je opazno ožji. Novi galaxy je odslej ves v steklu, kar mu daje poseben sijaj, a tudi malce večjo občutljivost za praske in udarce, tako da verjetno ne bo odveč kupiti kakega (elegantnega) zaščitnega ovitka.

Pričakovana vrhunska zmogljivost



V notranjosti se skriva kajpak najmočnejši Samsungov osemjedrni procesor exynos 8895 v navezi z 4 GB delovnega in 64 GB notranjega pomnilnika. Seveda se da slednjega še razširiti s spominsko kartico. Skratka, kar koli bomo poganjali, od preprostih aplikacij do najzahtevnejših iger, vse bo teklo gladko in se izjemno hitro nalagalo. Glavna kamera ostaja samo ena, a fotografije z njo so, kakor smo že vajeni iz serije S, odlične, prav tako videoposnetki. Čeprav ima le eno hrbtno kamero, S8 zmore narediti tudi tiste famozne portrete z zamegljenim ozadjem, pri čemer uporabniku sam ponudi to možnost, če zazna obraz. Baterija, ki je uničila note 7, je zdaj brezhibna in zdrži ves dan konkretne uporabe, poleg hitrega polnjenja, ki telefon do konca napolni v slabih dveh urah, pa pozna tudi brezžično polnjenje.

Skoraj popolno



Novi galaxy je seveda vodoodporen (do pol ure na 1,5 metra globoko), zvočniki pa niso ravno vrhunski, a so priložene odlične slušalke AKG (da, klasični avdioizhod je ostal), hkrati pa se zna S8 povezati z dvema bluetooth napravama. Na telefonu je naložen android 7.0 nugat s Samsungovim uporabniškim vmesnikom, ki je manj načičkan kot včasih, do predala z aplikacijami pridemo s potegom po zaslonu navzgor, daljši pritisk na aplikacijo pa pokaže meni z možnostmi. Čitalnik prstnih odtisov je zdaj prestavljen na hrbtno stran, žal pa so ga postavili desno od kamere, kar v praksi pomeni, da se človek velikokrat zmoti in prst položi na lečo kamere. Prav tako nisem in nisem mogel nastaviti bralnika šarenice, je pa prepoznavanje obraza delovalo brez težav. Digitalni pomočnik Bixby, ki so ga toliko oglaševali, prav tako ni deloval, kot bi moral. A to bodo samsungovci menda uredili v kratkem, v popolnosti pa bo deloval le v angleščini in korejščini.