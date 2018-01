BMW, iphone in android

Zaradi določenih poslovnih potez se ljudje začudeno praskajo po glavi. Odločitev nemškega proizvajalca avtomobilov BMW je že ena od takšnih. BMW se je namreč odločil, da bo kupcem avtomobilov, opremljenih z Applovim info-zabavnim sistemom carplay, zaračunaval letno naročnino za uporabo. Tako je vsaj napovedal šef tehničnega oddelka severnoameriške podružnice BMW na letošnjem avtosalonu v Detroitu.

Ameriške lastnike beemvejev bo to stalo 80 dolarjev (65 evrov) na leto, če bodo želeli uporabljati Applovo storitev v svojem avtomobilu. No, prvo leto bo brezplačno. BMW je eden redkih proizvajalcev avtomobilov na svetu, ki, kot kaže, nimajo nobenega interesa, da bi Applov carplay ponujali kot eno od dodatnih (brezplačnih) storitev, s katero bi v svoje salone privabili še več kupcev, tako kot to počno številni drugi. Še več, BMW za vključitev carplaya v avtomobilski infotainment sistem (vsaj v ZDA) zaračuna okroglih 300 dolarjev (245 evrov).

Kakor so novinarjem ameriškega spletnega portala The Verge pojasnili pri BMW, je logika nekako takšna: kdor je kupil iphone, a si je nato omislil androidni telefon, bi imel v avtu na voljo popolnoma neuporabno (pa čeprav tudi popolnoma nevidno) storitev. No, uporabniki androidnih telefonov ne bodo imeli dodatnih stroškov, saj BMW ne podpira Googlovega avtomobilskega info-zabavnega sistema android auto.