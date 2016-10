Bitka prestolov

Po vrsti pametnih telefonov srednjega razreda smo v test dobili tudi zastavonoši, kakor oglaševalci strokovno pravijo najboljšim in najdražjim primerkom vrste. Samsung galaxy S7 edge in HTC 10 sta vrhunska telefona z resnično močnim procesorjem, fantastičnim zaslonom, odlično kamero in preglednim uporabniškim vmesnikom, pri katerih človek dejansko ne najde slabosti. Največ, kar bi jima lahko očitali, je to, da (še) nimata naloženega najnovejšega nugatnega androida, pa to, da nista ravno poceni (okoli 830 oziroma 730 evrov), čeprav z vezavo pri operaterjih in obročnim odplačevanjem postaneta nekoliko dostopnejša. HTC 10 stavi na kovinsko industrijsko obliko.

Hej, mašinca, zagodi



Samsung galaxy S7 edge in HTC 10 sta resnično vrhunsko oblikovana in zmogljiva telefona. Pri obeh procesorju nikoli ne zmanjka sape tudi pri grafično najzahtevnejših aplikacijah (igricah), delovnega spomina (4 GB) je vedno dovolj, notranji pomnilnik je nadgradljiv s spominsko kartico, baterija je vzdržljiva, kamera s številnimi (tudi ročnimi) nastavitvami je odlična tako pri fotografijah kakor pri videu, zaslon z ločljivostjo 1440 krat 2560 pikslov je svetel in oster ter odporen proti praskam, skratka, o obeh lahko rečemo le najboljše. Razlike so minimalne. Samsungov amoled zaslon je še malce svetlejši in barvitejši od HTC-jevega, a čeprav je za malenkost večji (5,5 proti 5,2 palca), sta telefona skoraj enako velika. Je pa edge, ki se ponaša z oznako IP 68, odporen proti prahu in vodi, medtem ko je desetka zatesnjena le proti prahu.

Podobna, a vseeno različna



Tako na samsungu kot HTC-ju je tekla šesta različica androida, oba telefona pa imata svojstven uporabniški vmesnik, ki je pri HTC-ju veliko bolj podoben izvirnemu androidu. Oba imata dober čitalnik prstnih odtisov, s katerim se naprava odklene v trenutku, razlika je le v tipki, ki je pri samsungu fizična, pri HTC-ju pa senzorska. Občutek v roki pri obeh je odličen, pri čemer sem oba lahko brez težav uporabljal enoročno, saj edge kljub malce večji diagonali zaslona vseeno lepo sede v roko, ker se njegov zaslon konča povsem na robu ohišja. HTC bo verjetno bolj všeč ljubiteljem industrijskega dizajna, medtem ko so Samsungove zaobljene linije in nove barve kot nalašč tudi za dame. Desetka se ponaša z novim USB-C-priključkom, ki podpira tudi hitrejši prenos podatkov (USB 3.1), edge pa ima možnost brezžičnega polnjenja baterije.

Zvok in slika



Samsung galaxy S7 edge in HTC 10 imata glavno kamero z »le« 12 megapiksli (nekateri proizvajalci imajo že skoraj dvakrat več pik, a delajo slabše posnetke), a na račun široko odprte zaslonke in optičnega stabilizatorja delata resnično odlične fotografije tudi pri slabši svetlobi. Oba omogočata vrsto ročnih nastavitev in možnost zajema fotografij v nestisnjenem formatu raw, seveda pa poznata tudi standard HDR za večji dinamični razpon barv, da o 4K-videu niti ne govorimo. Tudi prednja kamera ni od muh, pri čemer se HTC-jeva ponaša še z optičnim stabilizatorjem. Obe napravi imata spodobne zvočnike, le da je HTC storil korak dlje in telefon opremil z zvočnikoma, od katerih spodnji predvaja nizke tone, zgornji pa srednje in visoke.