Baterijo napolni v 12 sekundah

Novi akomulator baterijskega vrtalnika so napolnili v pičlih 12 sekundah.

Baterijski vrtalni, brusilni stroji so v zadnjem desetletju zaradi litij-ionske baterije, ki naj ne bi imela spomina, postali zelo priljubljeni in tudi cenovno dostopni. Akumulatorja torej pred polnjenjem ni treba do konca izprazniti, tako kot je treba nikelj-kadmijevega, ki se mu sicer skrajša življenjska doba.

Svetovno znani proizvajalci profesionalnega električnega orodja Bosch, Metabo, De Walt, Makita ponujajo cele sisteme baterijskih strojčkov z enakimi akumulatorji, kar pomeni, da se vsi prilegajo tako vrtalniku kot brusilniku ali ročni baterijski žagi.

Kljub temu je še vedno težava v trajanju polnjenja, to vzame približno 40 minut, seveda odvisno od kapacitete baterije.

Britansko start-up podjetje Zap & Go pa je razvilo karbonsko-ionski akumulator, ki ga lahko popolnoma napolnijo v izjemno kratkem času. Kot poroča BBC, so prikazali poskusno polnjenje karbonsko-ionskega akumulatorja za baterijski vrtalnik, in sicer v 12 sekundah. Stvar je naravnost fascinantna, saj navaden mobilni telefon polnimo eno uro. Kljub vsemu je kapaciteta baterije za zdaj precej manjša, a pravijo, da bo naslednja generacija že boljša.