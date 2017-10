Baterija iphona vzdrži premalo časa? Tako ji podaljšate trajanje

Po nadgradnji na mobilni operacijski sistem iOS 11 so mnogi uporabniki iphona potarnali, da se je delovanje baterije močno skrajšano. Težavo je sicer malo ublažila nadgradnja telefon, a če se telefon še vedno hitro izprazni, je tu nekaj koristnih nasvetov, ki bi vam lahko pomagali.

Baterija

Mogoče je, da katere od aplikacij po nadgradnji ustvarjajo težave in da so aktivne tudi, če ne uporabljate telefona, in tako trošite baterijo. V nastavitvah baterije (na dnu zaslona) lahko preverite razliko med časom uporabe in časom pripravljenosti od zadnjega polnjenja in ta razlika bi morala biti velika. Če ni, to opozarja na težavo. Ena od težav je lahko tudi e-pošta. V nastavitvah kliknite na poštne račune in na pridobitev novih podatkov. Če je samodejno omogočeno, da e-pošta prejema nova sporočila, kadar koli je to mogoče, poskusite to izklopiti in spremeniti sprejem na vsakih 15 ali 30 minut. Druga možnost je, da sporočila sprejemate ročno.

Aplikacije

Številne aplikacije neprestano delujejo v ozadju, tudi kadar jih ne potrebujete. Če greste v nastavitve za porabo baterije, boste videli, katere aplikacije so največ trošile baterijo v zadnjih 24 urah ali tednu dni. Seveda je najbolj zaželeno, da izbrišete tiste, ki jo porabljajo največ, a bodimo realni, Messenger in podobne storitve so najbolj potrebne. Če v ozadju odprete aplikaciji Splošno in Osveži, lahko popolnoma izklopite ali nastavite samo določene aplikacije, ki jim boste omogočili delovanje. Če opazite, da aplikacija še vedno povzroča težave, jo lahko poskusite odstraniti, znova prenesti ter ponovno zagnati napravo, kar lahko včasih izboljša zadevo.

Lokacijske storitve

GPS, Bluetooth, mobilna omrežja služijo, da pametni telefon ugotovi, kje se nahajate po svetu. V meniju Nastavitve Zasebnost Lokacija izberite, katere aplikacije boste uporabili za ugotavljanje vaše lokacije.

Siri in vizualni detajli

Zaslon mobilnega telefona je največji porabnik baterije in jo vsako sekundo, ko je vključen, troši. V nadzornem centru lahko zmanjšate svetlost zaslona, v nastavitvah pa nastavite, da se samodejno zaklene. Prav tako izklopite aplikacijo Siri, osebnega asistenta, ki omogoča opravljanje opravil samo s spraševanjem.