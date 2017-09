Ali so moje aplikacije varne?

Play protect preverja, ali so aplikacije v trgovini play in na našem telefonu varne ali ne. Foto: Istockphoto

Android je odprtokodni operacijski sistem, kar pomeni, da ga lahko programerji proizvajalcev pametnih telefonov mirno razvijajo in prilagajajo svojim namenom oziroma ga preoblečejo v lasten uporabniški vmesnik. Zaradi odprtosti pa je sistem potencialno lažje dostopen tudi hekerjem, še posebno če nanj nalagamo neznane ali nepreverjene aplikacije.



Prav zato je Google razvil novo orodje, imenovano google play protect, s katerim se uporabnik androida lahko preprosto izogiba sumljivim aplikacijam. Storitev nenehno preverja telefon ali tablico in nas opozori, če najde kaj problematičnega. Poudariti pa je treba, da play protect preverja in odkriva le aplikacije znotraj Googlove trgovine play, ne pa tudi tistih na spletnih straneh, ki gostijo aplikacije tretjih strank. Tako je najvarneje, da aplikacije nalagamo le iz trgovine play. In kako uporabljamo google play protect?



Nedavni pregledi

Če želimo pogledati stanje našega telefona in preveriti, ali je play protect sploh vklopljen, gremo v Nastavitve, Google, Varnost in nato tapnemo na Google Play Protect. Tukaj vidimo seznam nedavno preverjenih aplikacij in – če imamo smolo – tudi seznam sumljivih, poleg tega pa lahko vklapljamo in izklapljamo orodje ter določimo, ali bomo Googlu pošiljali neznane aplikacije za boljšo zaznavo.



Kmalu po predstavitvi je play protect postal dostopen vsem uporabnikom androida, lahko pa se zgodi, da se storitev kljub posodobitvi sistema (če je še niste opravili) ne aktivira. Torej, tega ni odveč preveriti.



Pogled v trgovini play

Medtem ko se storitev oziroma orodje play protect nalaga na pametne telefone po vsem svetu, bomo tudi v trgovini play začeli videvati ikonice v obliki ščita s kljukico, ki nam bo zagotavljal, da je neka aplikacija pregledana in varna. To je (oziroma bo) najhitrejši način, kako preveriti neko aplikacijo, preden jo naložimo na telefon, namesto da bi jo namestili in šele nato preverjali.



Pregled pred posodobitvijo

Če je določena aplikacija varna, ko je prvič naložena v trgovino play, to še ne pomeni, da hekerji vanjo ne morejo naknadno naložiti zlonamerne kode. Med koristnimi funkcijami play protecta, ki še ni prisoten na vseh pametnih telefonih z vsemi mogočimi nadgradljivimi ali nenadgradljivimi različicami androida, je zagotovilo, da so vse aplikacije, ki jih je treba posodobiti, preverjene, ali so še vedno varne. Na vrhu seznama aplikacij, ki jih čaka posodobitev, moramo videti ščitek s kljukico, napis Najdena ni bila nobena težava ter čas zadnjega pregleda.