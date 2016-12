50.000 evrov za brihtne glave: odpiramo naš Startup Studio

Nekaj pravil seveda mora biti, zato velja: Prijavite se vsi, ki imate izdelan že vsaj MVP in poslovni načrt. Če ne veste, kaj je to MVP, si najprej vzemite čas za izobraževanje in razmislek o svojih startupovskih načrtih.

Vaše ideje morajo biti povezane s širokim spektrom delovanja medijev ali distribucije vsebin. Želeli bi podpreti prav vsako dobro idejo na tem svetu, a smo medijsko podjetje, zato bomo ostali v okvirih svojega delovanja.

Potrudite se in bodite odlični. Kakopak nas ne zanimajo vaše šolske ocene, ampak pristop k projektu in vaša samoiniciativnost. Žal ne bomo mogli podpreti prav vseh, ki se boste prijavili na natečaj. Izbrali bomo samo najboljše.

Morda je samoumevno, a vendarle: potrebujete ekipo za realizacijo projekta. Nič ne bo samo padlo z neba.

Delov startup studio ni pospeševalniški program, ampak deluje kot investitor.

Prednost imajo digitalni projekti. Lahko sicer snujete inovativne rešitve za naše tiskane produkte, tiskarno ali kaj tretjega, a živimo v digitalnih časih, zato kar pogumno.

V malhi imamo na voljo nič manj kot 50.000 evrov. Veliko za slovenske startup projekte, a premalo za izdelavo vesoljske ladje. Imejte v mislih, da ne bomo delali novega Googla ali Facebooka.