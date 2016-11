Župnik Nikola: Če vam je slabo pokličite duhovnika in ne zdravnika

VOLODER – Župnik iz kraja Volodera na Hrvaškem je svojim faranom delil letake z nevavadno vsebino. Vernikom je tako priporočil, da ko jim je slabo, pokličejo duhovnika in ne zdravnika. Letak je na svoje facebook strani objavil center za državljanski pogum(Centar za građansku hrabrost), je poročal N1.

»Ljudje takoj tečejo do zdravnika, a ti ne morejo rešiti človeka«, je prepričan župnik Nikola Majcen, ki še meni, da tako ali tako ljudje največ umirajo prav v bolnišnicah. Meni, da je največja nevarnost za človeka, da umre brez zakramentov in dodal.»Če je v Božjem načrtu, da človek preživi, bo prišel tudi do zdravnika,«.