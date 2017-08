Župan zagrozil: Vsak, ki bo zavpil »Allahu Akbar«, bo ustreljen

Kontroverzni beneški župan Luigi Brugnaro je zagrozil, da bo vsak, ki bo na ulici zavpil »Allahu Akbar« ali »Bog je velik«, ustreljen brez opozorila. To je menda župan naročil policistom, saj ne želi tvegati terorističnega napada v tem izredno priljubljenem turističnem mestu.

Delegati naj bi njegovo odločitev podprli, Brugnaro pa je ob tem dejal, da na morebitne teroriste na ulici prežijo ostrostrelci. »Ko gre za terorizem, moramo povečati varnost. Še pred nekaj meseci smo prostost odvzeli štirim, ki so želeli razstreliti most Rialto,« je pojasnil.

Policija brez komentarja

»Teroristi pravijo, da se želijo srečati z Alahom. No, mi jih ne bomo vrgli z mostu, temveč jih bomo ustrelili in jih poslali k njemu,« brez dlake na jeziku pravi župan in dodaja, da »pravzaprav nikoli ni bil politično korekten in da zanj politična korektnost pomeni, da morajo ustaviti prihod beguncev iz severne Afrike«.

Zadeve beneška policija ni želela komentirati, dejali so le, da »nikoli ne razglabljajo o varnostnih ukrepih«.